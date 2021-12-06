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新南向電競夯 宏碁居越南電競筆電市占第一

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）越南電競筆電，今年2月份銷售倍數成長躍居市場冠軍，並持續穩坐業界第一；累計今年1至10月份以37%市佔率保持市場領導地位，9月、10月份各自以44%近半的市佔率，遙遙領先其他電競品牌，奠定宏碁電競筆電在越南領導角色。

宏碁表示，公司致力研發電競品牌，旗下電競電腦主打強大效能、高螢幕刷新率，更具備獨家散熱技術；除此之外，電競周邊配件從常見的電競鍵盤、滑鼠及螢幕之外，宏碁為了提供玩家全方位的遊戲體驗，更接連推出電競座艙、電競椅、電競服飾等，甚至推出電競能量飲PredatorShot，讓電競玩家能夠遊刃有餘的暢遊於遊戲戰場之上，也大幅提升宏碁電競品牌在各地市場的聲量。

電競筆電 宏碁 越南

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