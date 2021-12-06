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今年全球電源管理晶片價格年漲10% 明年上半年供應吃緊

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce表示，由於電源管理晶片（PMIC）屬於半導體缺貨潮的短料，至今漲價態勢依然持續，預估2021年平均銷售單價（ASP）年漲幅近10%，創下近六年來最高。

從全球供應鏈來看，目前電源管理晶片產能除了主要由IDM大廠掌握，包含TI、Infineon、ADI、STMicroelectronics、NXP、ON Semiconductor、Renesas、Microchip、ROHM（其中Maxim已被ADI收購、Dialog則被Renesas收購）；IC設計業者如Qualcomm、聯發科等也在晶圓代工業者手中取得部分產能，其中TI具領導地位，這些業者合計市占超過80%。

從產品結構來看，隨著消費電子、通訊、工控、汽車終端需求的不斷提升，加上產業轉型所帶動的產品更迭，全球市場對電源管理晶片的使用量大幅增加。

消費電子產品是電源管理晶片應用最大宗的領域，儘管近期筆電、Chromebook、智慧型手機、電視需求出現雜音，少數構造簡單的品項如低壓差線性穩壓器（LDO）拉貨動能確實放緩，不過由於電子產品對電源管理晶片的需求為結構性提升，部分型號仍是供不應求。其中，Qualcomm及聯發科受限於晶圓代工的成熟製程產能緊缺，自用的電源管理晶片也是相當吃緊。

此外，在車市復甦之下，電動車、車用電子、ADAS快速成長，對電源控制、管理與充電的技術要求提高，且車用晶片檢驗項目繁多，必須保證其一致性和零失效率，目前IDM業者車用晶片訂單普遍已排至2022年底。

由於產能滿載、原物料緊缺等因素，目前電源管理晶片供應業者制定較長的交期，消費電子用晶片交期拉長至12~26周；車用晶片交期則是長達40~52周，部分獨家生產的型號甚至停止接單。

TrendForce認為，第4季電源管理晶片需求持續強勁，總體產能仍舊供不應求，在IDM業者領漲的情況下，電源管理晶片價格將維持高檔。

TrendForce表示，儘管疫情仍存在變數，加上8吋晶圓產能難以大幅擴產，但在明年下半年TI的新廠RFAB2將完工量產，加上晶圓代工業者計畫將部分8吋晶圓生產的電源管理晶片往12吋推進，適度緩解電源管理晶片產能不足的可能性高，但仍需關注未來市場供需變化。

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