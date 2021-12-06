奇偶獲頒首屆金防獎 台灣唯一商用最高等級資安2星認證

安控大廠奇偶科技（3356）宣布GV自有品牌攝影機以多件通過物聯網資安標準2星認證，日前榮獲頒發首屆「物聯網資安金防獎」，也成為台灣唯一一家在2星認證商用最高等級，連續累積最多產品的安防廠商。

奇偶表示，在人工智慧與物聯網盛行後，資安防護需求與日俱增。經濟部工業局整合產官學資源，推動制定台灣物聯網資訊安全標準，奇偶深耕數位影像監控領域20年，深知資安的重要性，自2017年開始積極參與經濟部與國家通訊傳播委員會主導的物聯網資安標準協定，旗下GV品牌已累積多款網路攝影機獲得物聯網資安標章商用2星認證。

奇偶以自有品牌為主，產品研發以監控影像軟體整合硬體為主要核心，近年在影像監控產品開發流程中持續強化資安防護。除了一般的1星認證外，多款攝影機已成功率先取得物聯網資安標章商用等級2星認證。搭配自行研發的AI影像分析軟體，更能有效協助系統整合商開發垂直整合的應用市場。

奇偶近年來專注於AI影像分析結合影像監控和VSaaS市場，提供完善的SDK供客戶系統整合於各產業的應用專案中，涵蓋保全、零售、工廠、交通等領域。深度學習演算法的車牌辨識與人臉辨識的非接觸式門禁管理系統，也廣泛應用在知名大中型企業、廠辦、停車場、及大型政府智慧交通標案。

有鑑於影像監控系統資安標準於2019年升格為CNS 16120國家標準，政府部門於相關採購案皆納入影像監控系統資安標準，奇偶科技的資安合格產品讓客戶在公部門及商用標案中更能取得先機。