宏碁越南電競筆電奪冠 累計1至10月份市占冠軍

根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）越南電競筆電今年2月份銷售倍數成長躍居市場冠軍，並持續穩坐業界第一；累計今年1至10月份以37%市佔率保持市場領導地位，9月、10月份各自以44%近半的市佔率，遙遙領先其他電競品牌，奠定宏碁電競筆電在越南領導角色。

宏碁致力研發電競品牌，旗下電競電腦主打強大效能、高螢幕刷新率，更具備獨家散熱技術；除此之外，電競周邊配件從常見的電競鍵盤、滑鼠及螢幕之外，宏碁為了提供玩家全方位的遊戲體驗，更接連推出電競座艙、電競椅、電競服飾等，甚至推出電競能量飲PredatorShot，讓電競玩家能夠遊刃有餘的暢遊於遊戲戰場之上，也大幅提升宏碁電競品牌在各地市場的聲量。