2022投資展望 凱基投顧：九產業前景看佳

凱基投顧發布2022年台股投資展望報告，預期2022年將是機會與風險並存的一年，研判明年台股將呈現開高走低再反彈的格局，指數高點發生在第1季，低點則出現在第2季至第3季之間。凱基投顧表示，2021年台股創高飛躍17,000點關卡，主因是新冠肺炎疫情帶動數位經濟爆發及景氣復甦支撐原物料大漲，但預期本波經濟復甦的製造業庫存回補，將在明年第1季觸頂，待年終銷售旺季來臨與iPhone14新機發售下，2022年第3季末再重啟另一波庫存回補，並將行情延續至2023年。

凱基投顧表示，製造業庫存回補出現三項即將觸頂的徵兆，首先是近期製造業庫存，已較平均水準高出2個標準差，若未來半年庫存維持高檔，意味庫存調整機率將會升高，屆時製造業PMI指數將回落；其次，新冠肺炎疫情的數位消費紅利近尾聲，導致PC、手機、TV等終端需求，將於2022年顯著轉弱，特別在明年首季淡季效應下，更容易使偏高的庫存出現修正；全球缺料與運輸瓶頸，容易導致業者的重複備貨，一旦假期旺季結束，將會增添淡季來臨的庫存調整壓力，台股以製造業為主體，股價波動深受製造業庫存週期所影響，凱基投顧預估2022年台股走勢將是開高走低再反彈。

針對台股2022年科技類股投資展望，凱基投顧則樂觀看待5G/IoT/HPC與電動車兩大長期趨勢，將帶動科技業諸多超級週期，包含後疫情時代，消費者對資料傳輸量及速度要求提高，高速傳輸進入升級週期；英特爾推出新伺服器平台，延續2年的改款換機週期；5G與HPC帶動半導體晶片朝向多層數、大尺寸、更細線寬發展，隨著各種先進封裝技術的演進，ABF載板延續3年的超級週期；元宇宙建設等雲端、資料中心需求，支撐矽晶圓業者獲利展望等。

此外，全球電動車市場已來到加速成長的轉捩點，凱基投顧預估2025年全球電動車的滲透率將達21%，市場共識更預估2030年將拉高至50%，主要受惠各國政府的支持、電池旅程焦慮的改善及傳統車廠加速推出多款電動車，凱基投顧相信汽車電子將是科技產業下一個十年的重要成長推手。非科技股方面，凱基投顧預估隨著疫苗施打率提高、新冠口服藥即將問世，消費將會逐漸轉移至旅遊、餐飲、商務等，支撐實體零售、成衣加工、銀行股在2022年獲利逆勢增長。

展望2022年，先進國家經濟活動將逐步回到常軌，企業投資與民眾消費也將重回疫情前的正常增速，凱基投顧看好九項產業趨勢：包含高速傳輸、伺服器、矽晶圓、網通、電動車、運動休閒、內需、能源轉型、銀行股等。