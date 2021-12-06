研調估Q4台灣晶圓代工營收季增4% 年增幅上看25%

在產能滿載及漲價效益帶動下，今年第3季台灣三大晶圓代工廠台積電（2330）、聯電（2303）與世界先進（5347）合計營收173億美元，季增近12%，第4季在業者續漲價與產能滿載下，合計營收可望再季增4%，全年合計營收將超過650億美元，年增約25%；展望明年，在訂單展望穩健、產能持續擴充等因素帶動下，合計營收可望再成長15~20%。

今年第3季受惠電子產品旺季效應，台灣三大晶圓代工業者產能利用率達滿載，加上晶圓代工漲價效益，台廠合計營除季增逾10%，年增也連4季超過20%。第4季可望在產能利用率維持滿載且晶圓代工價格續漲下，合計營收挑戰180億美元，季增估約4%，年增率將再維持20%以上的增幅。

DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，明年半導體緊缺雖可緩解，但供需仍無法達到平衡，加上新冠肺炎疫情、中美局勢等不確定性因素恐干擾晶片供給，客戶多以長約確保供貨穩定，因此台灣晶圓代工業者對晶片需求仍樂觀，明年將續擴產能因應，且有漲價機會，因此明年三大台廠合計營收可望再年增超過15%，上看780億美元。