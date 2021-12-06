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ABF大廠南電營收符合法人預期 看好明年持續成長

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

南電（8046）公布11月營收為47.63億元，月減6.65%、年增30.41%，符合法人預期；法人機構表示，南電11月營收月減原因為季初因有客戶獎勵金認列，使10月營收較高，但與9月營收相比，南電11月營收仍增加5.68%，符合預期，預估主要原因仍為ABF 載板持續優化產品組合與調漲價格。

法人機構表示，南電在2022年三大產品項中，預估ABF載板在多晶片封裝趨勢、AI、HPC帶動下將持續供不應求，預估在報價持續上漲且新產能開出下，營收可達398億元，年增51%的水準；在BT載板部分，因南電將於明年第1季增加約20%新產能，且BT載板供需仍保持健康，預估營收可達189億元，年增25%。

因此，市場整體預估南電2022年營收可達690億元，年增32%，毛利率則預估在ABF載板漲價效益以及占比持續提升下（市場預估2022年南電ABF載板營收占比將提升至58%），可達37.55%，帶動獲利表現。

營收 漲價

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