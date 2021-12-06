全球疫情未緩和 華興全力進攻防疫商機前景看俏

全球近二年來受到新冠肺炎衝擊，疫情起起伏伏，原本看似有望受到壓抑的疫情，近期再因新冠病毒Omicron變種確診病例快速增加產生變數，而LED廠華興（6164）近年來也積極專攻抗菌、防疫市場，今年並成立UV專責事業單位主打BioLED品牌，未來在防疫商機的前景看好。

LED封裝廠華興近年來積極朝向UV抗菌領域發展，近年來在疫情擴散中，除了先前和飯店業者合作之外，該公司近日表示，公司研發完成的「非接觸式- UVC紫外線抑菌技術」相繼導入校園場域，實現防疫科技化，受到未來防疫商機看好的想像空間，今日該股盤中一度鎖住漲停板15.9元，股價出現少見的強勢表現。

華興8月公布以「BioLED」品牌與晶華飯店集團合作，為全台第一家五星級飯店在公共區域導入「非接觸式-BioLED 365care UV抑菌技術」，透過UV抑菌技術的安全防護，提供潔淨的清新空氣。

華興表示，BioLED 365 care UVC抑菌技術得以長時間持續執行，以達到最佳的抑菌效果，非接觸光學科技的應用，能夠幫助降低感染的可能性。華興表示，BioLED 365 care設備抑菌效果皆有經過國內外數個知名實驗室認證且有效性達到99%以上，並備有證書可供查證。市場也看好，該公司在抗菌市場已逐漸繳出成績單，將有利未來營運表現。

此外，今年BioLED新事業占華興總業績比重為1.5~2%，明年預計占比大幅提升至10~15%，有利挹注營收以及整體毛利率上揚。