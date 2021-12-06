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股神說的一定準？陸行之：先瞭解元宇宙、比特幣再發言

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
知名半導體產業分析師陸行之認為，如果連台積電（2330）董事長劉德音都看好元宇宙的前景，並且只要全世界的央行都仍持續亂印鈔票和發債，那麼虛擬貨幣的未來一切都還很難說。 美聯社
知名半導體產業分析師陸行之認為，如果連台積電（2330）董事長劉德音都看好元宇宙的前景，並且只要全世界的央行都仍持續亂印鈔票和發債，那麼虛擬貨幣的未來一切都還很難說。 美聯社

12月4日上午加密貨幣出現雪崩式下跌，比特幣價格一度慘崩逾20%，跌超過1萬美元，後跌幅收斂至11%。知名半導體產業分析師陸行之認為，如果連台積電（2330）董事長劉德音都看好元宇宙的前景，並且只要全世界的央行都仍持續亂印鈔票和發債，那麼虛擬貨幣的未來一切都還很難說。

「股神」巴菲特的老搭檔，現年97歲的波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）3日在雪梨Sohn投資者大會表示，他希望加密幣從未被發明，並無法忍受人們參與這股瘋狂的熱潮。陸行之在臉書上發文表示，「巴菲特與孟格是當今股神二人組沒有問題，但對新科技提出看法還是要先深入研究一下再發言。」

他說，假如連劉德音都看好未來元宇宙虛擬世界帶給科技及半導體業的革命性改變；假如全世界的央行都還在亂印鈔票、隨意發債，那麼少部分限量加密虛擬貨幣會存活，並成為未來元宇宙虛擬世界的主流貨幣。他補充，大部分虛擬貨幣都可能歸零，只有少部分會存活，但目前他看不出來哪個虛擬貨幣可以存活，也無法預測價格走勢。

陸行之認為，元宇宙裡連國家的界線都沒有了，更何來國家貨幣。他表示希望Meta／Facebook 20年之後還活著，之後就會知道孟格等反對虛擬貨幣的人是先知，還是對新科技有偏見。

虛擬貨幣 元宇宙 半導體

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