富邦金Q3砍台積電 中信金加碼金融股

5大壽險金控第3季投資策略大不同，富邦金（2881）大舉賣股、實現獲利，持股水位單季驟降逾17%，中信金大加碼，持股水位季增超過3成，國泰金（2882）和新光金（2888）則季增1.4%左右，開發金則季減約3%。

這5大金控旗下子公司，是以壽險資金為主，換言之，這5大金控選股邏輯，幾乎就是子壽險的投資標的。

翻開5大金控投資標的，以富邦金換股操作最積極。富邦金手握逾30檔科技股中，第3季減碼台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型權值股，卻持續加碼瑞昱（2379）、力旺（3529）、欣興電子（3037）等股價波動性大的「投信愛股」。

投顧業者說，這顯示富邦金台股投資策略仍以賺價差、大賺資本利得為主。具數據顯示，富邦人壽前九月光靠股票就賺了722億元，富壽也表示，第3季有把握機會積極實現台股利得。

法人說，大型壽險業投資、多會挑股本逾400億元的權值股為主，而富邦金資產池中則不乏一些僅100億股本的大型投信認養股，顯示富邦金操作較積極「富貴險中求」。

中信金（2891）則是除電信股外，包括科技股、傳產股、金融股等3大類股，第3季全站買方，其中又以金融股加碼最多，季增近5成。

中信金第3季金融股配置中，超過30億元以上者，多了富邦金和華票（2820），也大舉加碼了國泰金，股債總額648.54億元，佔中信金整體投資配置比攀升到4成，顯示中信金重壓金融股態勢不變。

金控業者分析，若以獲利角度來看，中信金對金融業了解最透徹，且未來升息機率遠高於再降息，一旦進入升息循環對金融業有利。

最愛電信三雄的新光金，第3季也順風佔賣方，投資（股＋債）中華電（2412）、台哥大和遠傳（4904）總額達1050.67億元、季減6.5%，佔比也降到39%，跌破4成。

國泰金投資策略則是「股票、債券」均衡，仍偏好科技股，13檔投資超過30億元的科技股，總投資額1,360億元、佔比攀升到43%，更大舉加碼台積電、鴻海、大立光（3008）、欣興電子等。