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法人圈關注銅箔基板大廠台光電 後市營運持續看好

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
台光電董事長董定宇 （本報系資料庫）
台光電董事長董定宇 （本報系資料庫）

台光電（2383）公布11月營收為33.94億元，月減3.07%、年增32.96%，符合法人預期。分析師表示，因手持式裝置占台光電營收比重達50%~55%，在手機產業進入淡季後，營收連續三個月下滑，但近年積極布局網通產品，伺服器Whitley平台市占率較上一代提升，預估下一代新平台Eagle Stream仍可維持20%市占率，加上交換器持續打入新客戶，預估未來台光電網通產品動能強勁。

法人機構表示，2022年預估台光電最大營收成長動能將來自於基礎建設產品，在伺服器部分，預估明年上半年伺服器新平台Eagle Stream將上市，因Eagle Stream伺服器PCB層數將從上一代Whitley約12層至16層提升至16層至20層，且因為對於訊號傳輸速度要求的提升，預估CCL規格也有所升級，產品單價以及耗用面積的增加將不僅帶動台光電出貨量的增加，也將持續優化產品組合。

在市占率方面，台光電已通過Eagle Stream產品認證，預估在Eagle Stream市占率至少可維持20%。在手持式裝置部分，雖市場預估2022年美系客戶新機將採用與2021年新機相同料號，但在NB、平板產品中，預估在NB、平板採用HDI滲透率持續提升下，有望持續帶動台光電手持式裝置產品營收成長下，預期台光電明年業績將成長約一成。

台光電 營收

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