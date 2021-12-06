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微星獲頒台灣最佳國際品牌價值 成長高達31%

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
微星獲頒台灣最佳國際品牌價值殊榮，品牌價值大幅成長31% 。微星/提供
微星獲頒台灣最佳國際品牌價值殊榮，品牌價值大幅成長31% 。微星/提供

「2021台灣最佳國際品牌價值」揭曉榜單，MSI微星（2377）科技以佈局全球電競、創作者及高階商務市場有成，獲頒「台灣最佳國際品牌價值」殊榮，再度肯定MSI微星科技的產品及品牌受到全球廣大消費者的喜愛。

台灣最佳國際品牌價值獎是由「經濟部工業局」和「英國品牌調查機構Interbrand」合作，採用「量化財務」與「質化構面」分析台灣最佳國際品牌價值並以線上直播頒獎典禮形式舉行。

經濟部指出，面對國際情勢動盪與新冠疫情衝擊，今年台灣品牌仍展現逆境突圍的強勁爆發力，總體品牌價值成長13%，締造近十年來成長率新高。顯見在多重挑戰下台灣品牌以「BREAK．THROUGH」精神逆勢躍升的堅強實力。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技是電競、創作者以及商務領域的標竿品牌，行銷全球120多個國家。全系列的筆記型電腦、顯示卡、螢幕、主機板、桌上型電腦、伺服器、工業電腦、機器人家電以及車用電子產品受到消費者喜愛。今年MSI微星科技再度獲頒『台灣最佳國際品牌價值』殊榮，累計六度入榜。特別的是，今年MSI微星科技品牌價值大幅成長高達31%，表現搶眼。感謝粉絲及玩家們的支持，我們會在品牌的道路上持續努力推出更棒的產品。」

MSI微星科技不僅用心經營品牌，同時也是一個注重節能減碳及氣候議題的企業，從產品開發設計、進料生產包裝、廠內硬體更換到員工工作宣導都以能達到環保節能為優先考量。自2007年首次溫室氣體盤查至今已減少約50%排放量，繼續朝『至2030年減少60%』的目標前進。

同時，MSI微星科技於2020年度擴大盤查部分範疇三溫室氣體排放，首次以符合氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)架構說明氣候風險議題管理，展現MSI微星科技愛護地球、重視環境議題以及永續經營的決心。

微星 經濟部 電競

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