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拍檔11月營收今年新高 強攻軟體與加值服務

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下智慧零售解決方案供應商拍檔科技（3097），公告11月合併營收2.5億元，年增35.4%，為今年新高，累計今年前11月合併營收為24.56億元，年增37.3%。而在亞太區域的軟體與加值服務營收成長年增47.0%，服務客戶門店數累積13,300家。

從去年疫情興起，拍檔持續往智慧零售解決方案供應商的方向前進，在亞太區結合子公司益欣資訊、麻吉數位、美麗科技與新加坡Epoint，面向餐飲零售品牌客戶，提供軟硬金服、虛實融合(OMO)的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本，而疫情帶來的無接觸商機也進⼀步讓領導品牌積極加速數位轉型。

展望明年營運，拍檔科技表示，除了因應歐美疫情後的低接觸商機，積極推廣相關軟硬解決方案外，同步會持續深化亞太地區的OMO一站式服務，協助更多亞太地區餐飲與零售品牌數位轉型以及跨國展店的相關規劃。

疫情 餐飲 營收

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