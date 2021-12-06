六成四企業計畫舉辦尾牙 疫情衝擊寫九年來次低水準

南非Omicron新變種病毒傳染擴散全球多國，基於防疫考量，是否也將波及企業舉行尾牙的意願？根據yes123求職網今（6）日公布的調查顯示，六成四企業透露，在虎年農曆年前「有計畫」舉辦尾牙，比例雖高於去年的55.9%，仍創下九年以來「次低」水準。而16.9%企業是「原本有，但因防疫考量取消」；19.3%則是「原本就沒有計畫舉辦尾牙」。

不過，有高達八成上班族認為，舉辦尾牙，有激勵員工的效果，83.3%上班族，最期待「抽獎的獎項」，還有76.5%的人期待，「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」。

在尾牙時中大獎是許多人的希望，調查也發現，有七成一上班族透露，「曾經在尾牙時中獎過」；而且中過「最大獎」的價值，平均為10,506元，算是不無小補。

至於在上班族心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(61.4%)、「汽車」(41.5%)、「智慧型手機」(34.6%)，以及「百貨禮券」(32.8%)、「機車」(29.9%)。

相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「公司自家產品或服務」(36.8%)、「茶葉禮盒」(35.9%)、「米油鹽、調味醬料禮盒」(34.5%)，以及「美容護膚體驗券」(30.5%)、「塑身、健身體驗券」(29.6%)。

可惜並非所有吃尾牙的經驗都很愉快，上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(63.4%)、「抽獎獎項不如預期」(49.1%)、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(43.6%)，以及「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(39.6%)、「表演活動無聊」(33.6%)。

出席尾牙，除了有吃又有拿，有時還有表演可以欣賞。此次調查顯示，對於藝人表演方面，今年上班族最期待的「歌星、明星」，在可複選狀況下，前五名分別是：「五月天」(35.2%)、「蔡依林」(34.3%)、「伍佰」(27.2%)，以及「蕭敬騰」(26.2%)、「林俊傑」(24.9%)。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，部分企業業績下滑，還有冬天防疫考量，因此取消尾牙，但也不排除公司將省下來的預算，轉到年終獎金，或改為致贈年節禮品，皆能藉此提振士氣。

楊宗斌也提醒雇主，別忘了尾牙活動真正主角，其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫員工一定要出席，或者再花時間準備上台表演。

處於營運波動劇烈的疫情年，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，則可以安定員工人心，更有助於提高忠誠度。

「年終獎金發放與尾牙計畫調查」，是由yes123求職網於2021年11月17日到11月30日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役），且目前有工作的會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%；至於企業部份，有效問卷共980份，信心水準為95%，誤差值為正負3.13%。