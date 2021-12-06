群光11月營收突破百億創新高 殖利率有望大幅提升

群光電子（2385）11月份自結合併營收達103億元，寫下首次單月營收突破百億的歷史新高紀錄，較去年同期大幅成長23%，月增亦達9%。累計前11月自結合併營收為976億元，年成長12.5%。且在商用NB需求強強滾之下，群光第四季營收可望攻頂。早盤群光股價小漲0.37%。

群光表示，以往進入11月已過客戶拉貨高峰期，但今年客戶需求強勁，尤其是商用筆電訂單源源不絕，大幅推升背光筆電鍵盤出貨，鍵盤單價明顯上升，目前仍加緊備料，安排產線滿足客戶要求，另外影像產品出貨亦明顯增強，因第三季受限於半導體IC嚴重缺貨，客戶需求往後遞延，因此群光第四季正加緊腳步消化訂單，產品包括智慧家庭影像產品、車用駕駛監測系統(Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等，預估影像營收第四季將達雙位數季增。

法人樂觀預估，因NB需求居高不下，且影像產品出貨順利，群光第四季營收可望較第三季成長，將連續兩個季度創下歷史新高，且因明年一月底農曆春節即將到來，各品牌客戶無不加緊提前於第四季底拉貨，更支撐群光第四季營收向上攻頂。

群光今年獲利狀況良好，前三季已達6.35元，較去年同期成長5%，法人認為在今年第四季營收有望創高的前提之下，群光全年營收將達雙位數成長，突破千億大關，獲利亦有望挑戰歷史新高。群光一向秉持高股利政策，現金配息率起碼七成起跳，因此以目前的股價約81.50元觀察，法人認為殖利率應有機會大幅超出過去五年的水準。

展望明年，群光樂觀期待明年營收成長，因單看NB需求，今年尚已無法完全滿足，加上目前COVID-19變種病毒再起，各國無不嚴陣以待審慎防範，因此NB需求明年亦不看淡，加上因缺料遞延至明年待消化的影像產品訂單，以及新產品均蓄勢待發，都是挹注群光2022年營收成長的重要引擎。