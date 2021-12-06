群光11月營收破百億 商用NB需求推升本季營收攻頂

群光電子（2385）公布11月營收103億元，月增9%，創單月新高，年成長23%。累計前11月合併營收976億元，年成長12.5%。

群光表示，以往進入11月已過客戶拉貨高峰期，但今年客戶需求強勁，尤其是商用筆電訂單源源不絕，大幅推升背光筆電鍵盤出貨，鍵盤單價明顯上升，目前仍加緊備料，安排產線滿足客戶要求。

另外，影像產品出貨亦明顯增強，因第3季受限於半導體IC嚴重缺貨，客戶需求往後遞延，本季正加緊腳步消化訂單，產品包括智慧家庭影像產品、車用駕駛監測系統(Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等，預估影像營收第四季將達雙位數季增。

法人樂觀預估因NB需求居高不下，且影像產品出貨順利，群光本季營收有望連兩季改寫新猷，且因明年1月底農曆春節即將到來，各品牌客戶提前於本季底拉貨，更支撐群光第4季營收向上攻頂。

群光前三季每股已達6.35元，法人認為，隨本季營收有望創高，群光全年營收將達雙位數成長，突破千億大關，獲利有望挑戰新高。依群光往年現金配息率逾七成水準，以目前股價，法人表示，殖利率有機會大幅超出過去五年表現。

展望明年，群光樂觀期待明年營收成長，因單看NB需求，今年尚已無法完全滿足，加上目前新冠變種病毒再起，各國無不嚴陣以待審慎防範，明年NB需求不看淡，加上因缺料遞延至明年待消化的影像產品訂單，以及新產品均蓄勢待發，都是挹注群光2022年營收成長的重要引擎。