半導體供過於求？劉德音：技術領先廠產能還是爆滿

台積電（2330）董事長劉德音今（3）日出席李國鼎論壇並和和日月光營運長吳田玉、聯發科董事長蔡明介、旺宏董事長吳敏求等對談。回應外界關注半導體產能在各大廠大舉投資之下，未來是否供過於求？劉德音指出，當產能足夠時，就會「水落石出」，就是技術領先的廠商產能還是會爆滿，落後的廠商就「石出」了，所以這不是產能的問題，關鍵是有效產能問題。

提到台灣半導體供應鏈發展，劉德音表示，不能小看台灣的供應鏈，英特爾（Intel）需要的硫酸是由台灣一桶一桶往美國送，我們到美國建廠都發現很多東西精密度不如台灣，某些特殊材料如載板或特殊中介材則要到日本。

劉德音也說，只要台灣半導體做得好，很多大廠都來台設廠，這是過去20年趨勢，因此不認為台灣供應鏈發展有任何問題，尤其現在地緣政治局勢，中國大陸似乎對外門戶半關，對台灣是最好機會，特別是對國際大廠來說，因此他相當樂觀。

聯發科董事長蔡明介提問劉德音資本支出議題。蔡明介說，三星台積電乃至各大IDM大廠都要大投資，如吳田玉所說上兆投資都不夠但這是真的嗎？雖然在5G與AI與物聯網等因素產生新需求，但是派對不可能不會停止，資本支出產生的平衡是甚麼時候？

劉德音則回應，台積電的資本支出數字絕對是真的，不過其他公司完全沒把握，尤其是地緣政治狀況之下，對於其他公司與機構提出的數字他都非常懷疑。

劉德音也說，當產能不夠，各家廠商產能都滿，當產能足夠時，就會水落石出，就是技術領先的廠商產能還是會爆滿，落後的廠商就石出了，所以這不是產能的問題，關鍵是有效產能問題，以及做甚麼技術問題，比如台積老的產能80%都做特殊製程。

劉德音也說，若沒有技術，不論政府補貼或多少大財主投資只要沒有技術，就只能做地方政府補助的生意，就算成熟製程也是每2年都會進步，不論.45或68或28，不是說28奈米就只是28奈米，這也是產業美妙的地方。