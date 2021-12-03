台灣記憶體產業如何加值？ 劉德音提醒勿忘美光
台積電（2330）董事長劉德音今（3）日出席李國鼎論壇並和日月光（3711）營運長吳田玉、聯發科（2454）董事長蔡明介、旺宏（2337）董事長吳敏求等對談，期間與會者提問台灣記憶體產業如何提升價值，劉德音也罕見表達個人看法，提醒大家勿忘記憶體的技術領先者美光，不要忘記同業合作可能的途徑。
由於吳田玉先拋地緣政治議題，吳敏求又追問蔡明介，蔡明介忍不住也問吳敏求關於如何提升台灣在記憶體產業的地位與價值。
在問答期間，鈺創董事長盧超群主持也說，全球還有32座半導體FAB廠要蓋估計裡面記憶體只有1-2座，若吳田玉說還有53座裡面記憶體廠也很少，台灣廠商在系統設計與記憶體部分較弱，台灣這塊在記憶體DRAM與FLASH後續供給變化會不會影響到晶圓代工甚至封裝或服務客戶，這是30多年議題。
而對於相關上述議題，劉德音則罕見臨時發言說，「我想大家不要忘記記憶體的技術領先者是誰？是美光，美光也已經超過三星，美光在哪裡生產，在台灣生產，我覺得這是個新局面，大家不要忘記同業合作可能的途徑。」
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