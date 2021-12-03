快訊

蘋果日報傳月底關門？工會 ：目前沒收到消息

被指涉施壓報導高嘉瑜受暴案 段宜康曝光對話內容

台灣記憶體產業如何加值？ 劉德音提醒勿忘美光

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電董事長劉德音。記者季相儒／攝影
台積電董事長劉德音。記者季相儒／攝影

台積電（2330）董事長劉德音今（3）日出席李國鼎論壇並和日月光（3711）營運長吳田玉、聯發科（2454）董事長蔡明介、旺宏（2337）董事長吳敏求等對談，期間與會者提問台灣記憶體產業如何提升價值，劉德音也罕見表達個人看法，提醒大家勿忘記憶體的技術領先者美光，不要忘記同業合作可能的途徑。

由於吳田玉先拋地緣政治議題，吳敏求又追問蔡明介，蔡明介忍不住也問吳敏求關於如何提升台灣在記憶體產業的地位與價值。

在問答期間，鈺創董事長盧超群主持也說，全球還有32座半導體FAB廠要蓋估計裡面記憶體只有1-2座，若吳田玉說還有53座裡面記憶體廠也很少，台灣廠商在系統設計與記憶體部分較弱，台灣這塊在記憶體DRAM與FLASH後續供給變化會不會影響到晶圓代工甚至封裝或服務客戶，這是30多年議題。

而對於相關上述議題，劉德音則罕見臨時發言說，「我想大家不要忘記記憶體的技術領先者是誰？是美光，美光也已經超過三星，美光在哪裡生產，在台灣生產，我覺得這是個新局面，大家不要忘記同業合作可能的途徑。」

記憶體 美光 蔡明介 劉德音 台積電

延伸閱讀

吳敏求創新前瞻、卓絕遠見 獲總統頒授工研院院士榮耀

獲選工研院新科院士 吳敏求：是責任的開始

獲選工研院院士 吳敏求：將科技發展當作是自身的責任

聯發科董事長蔡明介 獲頒台大名譽博士

相關新聞

台積電等59大廠盼美立法挺半導體 劉德音這樣說

美國半導體產業協會（SIA）新聞稿指台積電（2330）等59家大廠共發公開信盼美加速立法挺半導體，對此，台積電董事長劉德...

台灣記憶體產業如何加值？ 劉德音提醒勿忘美光

台積電（2330）董事長劉德音今（3）日出席李國鼎論壇並和日月光（3711）營運長吳田玉、聯發科（2454）董事長蔡明介...

台積電上季晶圓代工市占率達53.1% 拉大與三星差距

研調機構集邦科技（TrendForce）3日的報告顯示，台積電第3季全球晶圓代工市占率達53.1%，比前一季增加0.2個...

和解達成後 美光傳尋求聯電28nm産能支持

集微網消息，業內消息人士稱，美光科技近日宣佈與聯電達成協議，為其eMMC設備控制器供應商確保足夠的28nm晶圓産能。美光此前表示，與聯電的合作關係將為美光未來確保汽車、移動和關鍵客戶的供應提供機會。

鴻海發展電動車 首選跨領域人才

鴻海集團（2317）訂下「3+3」轉型計畫，集團徵才範圍相較以往更廣。從科系來看，橫跨機電、材料、化學、電控、資工、航太等相關領域，都是發展電動車的人才首選。比起科系選項，鴻海更重視有彈性能變化的跨領域人才，具備持續學習與冒險挑戰精神的人才，是鴻海希望強烈爭取的對象。

大廠曾競相投資、如今虧損收場 一窺台灣太陽能血淚史

台灣太陽能產業在千禧年左右開始嶄露頭角，並於2008年前登上高峰，期間也曾吸引台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）、大同（2371）、英業達（2356）等五大國內集團跨足相關領域，無奈金融海嘯後市況急轉直下，五大集團最後都鎩羽而歸，少則虧掉數十億元出場，嚴重的更是慘虧上百億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。