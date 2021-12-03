日月光吳田玉問台積電如何應對地緣政治？劉德音妙答

台積電（2330）董事長劉德音今（3）日出席李國鼎論壇並和日月光（3711）營運長吳田玉、聯發科（2454）董事長蔡明介、旺宏（2337）董事長吳敏求對談，，鈺創（5351）董事長盧超群主持，其中劉德音回應吳田玉提問地緣政治議題指出，台積電是以客戶為導向作為投資決定是台積電的主要方針，並用持續如一的態度去面對有虛有實、千變萬化的地緣政治議題。

今日李國鼎紀念論壇日月光營運長吳田玉率先提問，他指出，今天的局面有幾個變數，區域政治連帶影響經濟效應，台積電首當其衝，台積電是台灣半導體的代表公司，TSMC在世界的關注度近期已創下新紀錄，在區域政治的未來發展，業界也以台積電馬首是瞻，因此想問未來美國、中國大陸、歐盟的區域政治對台灣半導體的影響在哪裡、台灣半導體該如何應對或必須思維上需要修正，劉德音有何建議？

劉德音則幽默說，第一個問問題就這麼敏感問題，沒有像盧超群那樣能言善道，但試圖回答。引發現場笑聲陣陣。

劉德音說，這兩年發展，是歐巴馬時代2015年就開始，美國、中國大陸都已經變化了，不過這些地緣政治議題在英文與中文報紙上有不同解讀但恐怕很多都是虛的，都有不同解讀，大家必須要注意真正了解實的地緣政治部分，每個公司有大有小但是都要做出各自最好決定，但若是應付各國政府將是制絲欲焚，會越弄越複雜。

劉德音提到，所以台積電的原則是以客戶為中心，我們客戶在哪裡、我們擔心在哪裡，我們是確認協助客戶發展顧慮較小，客戶為導向作為投資決定是台積電的主要方針。而整合是應對地緣政治的最好方法，如同創辦人張忠謀所說integrated，因為政治人物對A或對B說的話不見得一樣，而台積持續如一的態度去面對有虛有實、千變萬化的地緣政治議題。