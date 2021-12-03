快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

日月光吳田玉問台積電如何應對地緣政治？劉德音妙答

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）董事長劉德音今（3）日出席李國鼎論壇並和日月光（3711）營運長吳田玉、聯發科（2454）董事長蔡明介、旺宏（2337）董事長吳敏求對談，，鈺創（5351）董事長盧超群主持，其中劉德音回應吳田玉提問地緣政治議題指出，台積電是以客戶為導向作為投資決定是台積電的主要方針，並用持續如一的態度去面對有虛有實、千變萬化的地緣政治議題。

今日李國鼎紀念論壇日月光營運長吳田玉率先提問，他指出，今天的局面有幾個變數，區域政治連帶影響經濟效應，台積電首當其衝，台積電是台灣半導體的代表公司，TSMC在世界的關注度近期已創下新紀錄，在區域政治的未來發展，業界也以台積電馬首是瞻，因此想問未來美國、中國大陸、歐盟的區域政治對台灣半導體的影響在哪裡、台灣半導體該如何應對或必須思維上需要修正，劉德音有何建議？

劉德音則幽默說，第一個問問題就這麼敏感問題，沒有像盧超群那樣能言善道，但試圖回答。引發現場笑聲陣陣。

劉德音說，這兩年發展，是歐巴馬時代2015年就開始，美國、中國大陸都已經變化了，不過這些地緣政治議題在英文與中文報紙上有不同解讀但恐怕很多都是虛的，都有不同解讀，大家必須要注意真正了解實的地緣政治部分，每個公司有大有小但是都要做出各自最好決定，但若是應付各國政府將是制絲欲焚，會越弄越複雜。

劉德音提到，所以台積電的原則是以客戶為中心，我們客戶在哪裡、我們擔心在哪裡，我們是確認協助客戶發展顧慮較小，客戶為導向作為投資決定是台積電的主要方針。而整合是應對地緣政治的最好方法，如同創辦人張忠謀所說integrated，因為政治人物對A或對B說的話不見得一樣，而台積持續如一的態度去面對有虛有實、千變萬化的地緣政治議題。

台積電 劉德音

延伸閱讀

半導體巨擘齊聚 創造台灣半導體產業全球榮景

「一定等得到這天」 台積赴日設廠最大目的是索尼這個獨家技術

台積電為何選定高雄？王美花曝這原因

元宇宙概念 這檔個股本益比竟不到6倍 謝金河：另個新高潮會重新再來

相關新聞

台積電等59大廠盼美立法挺半導體 劉德音這樣說

美國半導體產業協會（SIA）新聞稿指台積電（2330）等59家大廠共發公開信盼美加速立法挺半導體，對此，台積電董事長劉德...

英特爾CEO批台灣不穩定 劉德音：相信的人應該不多

針對英特爾執行長（CEO）基辛格（Pat Gelsinger）演講時批評台灣不是穩定的地方，美國應該多支持自家廠商。台積...

英特爾CEO指「台灣不穩定」 網友諷：打不贏只能找爸爸哭

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）演講時批評台灣不是個穩定的地方，美國應該多支持自家廠商，一席話引來PTT...

廣達研究院院長張嘉淵：企業更要抱持研究熱情

廣達電腦與美國麻省理工學院（MIT）的研發合作，早在2000年初便已展開，雙方密切合作超過20年，共同開發出新穎的技術。廣達電腦技術長張嘉淵以「λ‧vue」為例解釋：「晃動跟醫療、健康究竟有什麼關係？」

「英穩達破產」和「日月光賣廠」 為何一個灰頭土臉而一個博得掌聲？

電子業在12月1日發生兩件大事，一是日月光賣掉中國大陸四座封裝測試廠予北京智路資本公司，賣價與淨利分別為14.6億美元及6.3億美元；二是英業達宣布旗下太陽能事業英穩達因負債大於資產，決定以破產收攤。

台積電上季晶圓代工市占率達53.1% 拉大與三星差距

研調機構集邦科技（TrendForce）3日的報告顯示，台積電第3季全球晶圓代工市占率達53.1%，比前一季增加0.2個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。