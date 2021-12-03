宏碁電競能量飲PredatorShot 進軍泰國 7-11獨家販售

PC品牌大廠宏碁（2353）自去年跨界推出飲品品牌，旗下電競能量飲PredatorShot及膠原蛋白飲VitaBeauty皆交出亮眼成績，截至今年前三季穩健成長，以2-3位數幅度增長，深受消費者喜愛；其中電競能量飲品PredatorShot更是推向國際，現進軍泰國市場，即日起導入全泰國13,000間7-11零售門市獨家銷售，勢必將掀起泰國能量飲品市場新一波浪潮。

電競能量飲PredatorShot在台灣及波蘭等地銷售穩健成長，更進一步布局東南亞市場，首站鎖定亞太地區電競大國泰國市場，並在11月底全泰國最大的資訊展Commart活動上進行派樣活動，更在宏碁當地電腦經銷展間搶先展出PredatorShot能量飲品，在正式上市前即吸引大批玩家的興趣。電競能量飲PredatorShot泰國版融入當地習慣，提供170ml的外包裝設計；此外，歐洲原裝版現已在全台全聯及OK便利商店銷售，帶給電競玩家全新的體驗。