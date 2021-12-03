台鋼：若獲經營權讓光洋科轉骨 盼員工留下打拚

光洋科（1785）經營權大戰尚未底定，台鋼派今（3）日先公布技術團隊名單，假若取得經營權，將由富達航太董事長吳柏成擔任總經理，同時強調，除了董事會解任前董事長、執行長、總經理及財務主管外，歡迎原經營團隊幹部全數留任。

台鋼集團今日召開記者會，公布未來若獲得光洋科經營權的技術團隊名單，除了預定將擔任總理的材料學博士吳柏成、還有春雨（2012）董事長林輝政（目前是光洋科董事）、榮剛（5009）總經理同時也是材料學博士康永昌，也都將列入光洋科董事名單。

吳柏成是成大礦冶及材料科學研究所博士，曾擔任光洋科總經理室處長，近年投入航太事業，他在記者會中針對光洋科的未來，發表政策白皮書，除說明技術團隊的組成之外，也分析光洋科和光微半導體，3奈米的技術與量產能力，及未來如何配合台積電（2330）的量產計畫。

吳柏成同時對現任員工喊話強調，台鋼向來重視人才，將讓優秀人才歸隊，且會珍惜努力打拚的員工，除了董事會解任前董事長、執行長、總經理及財務主管外，歡迎原經營團隊幹部全數留任，台鋼也與12位在職、已離職或被離職之光洋科主管商議，在適當時間點歸隊，回歸公司治理正軌，強調台鋼向來重視人才，會珍惜努力打拚的員工。

吳柏成強調，台鋼將四箭齊發讓光洋科脫胎換骨，除歡迎優秀人才歸隊，專業團隊共治之外，將建立完整供應鏈，且讓財報透明健全，他說，台鋼將建構一個專業團隊共治文化，另外，未來將強化管理子公司和合作夥伴，確認物流、金流及資訊流都合法合規、尤其是半導體相關的合作。

吳柏成表示，未來若進入光洋科，將會針對近三年財務狀況和金流進行盤點，強化公司治理和財務報表健全性，並將資源集中在高獲利硬碟靶材市場；活化閒置投資及硬體、提升研究開發能量，構建一個嶄新而眾志成城的光洋科。

康永昌也以自身經驗表示，榮剛經歷經營權轉移後，並沒有流失訂單，所有國際大廠認證客戶都還在，今年還創下營收新高，他將以專業經驗，協助整合台鋼集團旗下各公司的技術能量。

林輝政表示，若12月24日召開臨股會，台鋼已經提足9席，對先前供應商發函力挺現在公司派不會在意，同時未來會加強合作，因為除了供應商，上中下游的串連更重要，將會好好規畫，秉持光洋科利益來看問題。