吳敏求：AI浪潮下 記憶體需求將持續擴大

記憶體製造廠旺宏（2337）董事長吳敏求今（3）日應邀出席李國鼎紀念論壇，演講主題為「快閃記憶體之現況及未來」，吳敏求表示，在人工智慧（AI）浪潮下，記憶體需求將持續擴大，市場繼續成長，除了記憶體將由以往在幕後擔任資料儲存的角色，走向幕前成為協助運算，更預期，3DNAND Flash將取代DRAM成為市場主流。

吳敏求指出，疫情加速並擴大數位產品的需求，也讓記憶體產業轉型，從儲存功能轉變為同時具備協助運算功能，已自駕車來說，每天產生約4TB的數據，除了帶動儲存空間的需求外，也帶動Edge Computing的發展，藉此就可以讓資料可以先行經過運算，或許就可以不用用到最新的4奈米或3奈米製程，可能用14奈米的製程，也可以達到一樣的運算效能。

吳敏求進一步說，目前記憶體市場仍以動態隨機存取記憶體（DRAM）為大宗，不過3D NAND Flash擁有最高密度及最低製造成本，預期未來可能成為記憶體市場新主流，至於NOR Flash市場，吳敏求認為，NOR Flash需求不會萎縮，創新會持續擴大NOR Flash的應用量。