快訊

媽媽外出買晚餐…3歲男童跑去親戚家 遭比特犬活活咬死

羽球／台灣史上第一人！戴資穎獲BWF最佳女運動員

台積電等59大廠盼美立法挺半導體 劉德音這樣說

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電董事長劉德音（前）。中央社
台積電董事長劉德音（前）。中央社

美國半導體產業協會（SIA）新聞稿指台積電（2330）等59家大廠共發公開信盼美加速立法挺半導體，對此，台積電董事長劉德音出席活動面對提問指出，「美國官方態度開放盼望大家加速投資美國，對美國相關投資應該都會獲得支持補助，美國相關投資稅務抵減法案對美國半導體發展有必要，因為美國勞工成本相當高，更多人參與半導體建設才有望隨經濟規模而下降，剛開始需要幫助推一把。」

另外回應媒體提問關於美國政策協助，劉德音也說，美國移民政策的開放是吸引外國投資的最主要原因，台積電台灣的員工、供應商去美國都獲得強力支持，簽證速度都很快。台積生態鏈的廠商也都按照計畫，購地建設都按照計畫推動，並和鳳凰城市政府緊密聯絡來幫助這些供應商建立生產據點。

劉德音在今日李國鼎紀念論壇回應「地緣政治」相關的提問也說，台積電是以客戶為導向作為投資方針，台積的張創辦人也提過政治人物的虛實，台積電用持續不變的承諾來應對有虛有實的政治變化。

美國半導體產業協會（SIA）在美國時間1日上午（台灣時間2日）發布新聞稿指出，由台積電英特爾與蘋果等59位產業企業代表發布公開信盼敦促美國國會在今年完成相關跨黨派的支持半導體產業投資立法倡議。

台積電 美國

延伸閱讀

劉德音:有信心看到半導體業邁向下個更精彩的十年

半導體巨擘齊聚 創造台灣半導體產業全球榮景

不評論英特爾說法 台積董座劉德音：美國仍照計畫進行

「一定等得到這天」 台積赴日設廠最大目的是索尼這個獨家技術

相關新聞

台積電等59大廠盼美立法挺半導體 劉德音這樣說

美國半導體產業協會（SIA）新聞稿指台積電（2330）等59家大廠共發公開信盼美加速立法挺半導體，對此，台積電董事長劉德...

英特爾CEO批台灣不穩定 劉德音：相信的人應該不多

針對英特爾執行長（CEO）基辛格（Pat Gelsinger）演講時批評台灣不是穩定的地方，美國應該多支持自家廠商。台積...

英特爾CEO指「台灣不穩定」 網友諷：打不贏只能找爸爸哭

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）演講時批評台灣不是個穩定的地方，美國應該多支持自家廠商，一席話引來PTT...

廣達研究院院長張嘉淵：企業更要抱持研究熱情

廣達電腦與美國麻省理工學院（MIT）的研發合作，早在2000年初便已展開，雙方密切合作超過20年，共同開發出新穎的技術。廣達電腦技術長張嘉淵以「λ‧vue」為例解釋：「晃動跟醫療、健康究竟有什麼關係？」

「英穩達破產」和「日月光賣廠」 為何一個灰頭土臉而一個博得掌聲？

電子業在12月1日發生兩件大事，一是日月光賣掉中國大陸四座封裝測試廠予北京智路資本公司，賣價與淨利分別為14.6億美元及6.3億美元；二是英業達宣布旗下太陽能事業英穩達因負債大於資產，決定以破產收攤。

鴻海發展電動車 首選跨領域人才

鴻海集團（2317）訂下「3+3」轉型計畫，集團徵才範圍相較以往更廣。從科系來看，橫跨機電、材料、化學、電控、資工、航太等相關領域，都是發展電動車的人才首選。比起科系選項，鴻海更重視有彈性能變化的跨領域人才，具備持續學習與冒險挑戰精神的人才，是鴻海希望強烈爭取的對象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。