台積電等59大廠盼美立法挺半導體 劉德音這樣說

美國半導體產業協會（SIA）新聞稿指台積電（2330）等59家大廠共發公開信盼美加速立法挺半導體，對此，台積電董事長劉德音出席活動面對提問指出，「美國官方態度開放盼望大家加速投資美國，對美國相關投資應該都會獲得支持補助，美國相關投資稅務抵減法案對美國半導體發展有必要，因為美國勞工成本相當高，更多人參與半導體建設才有望隨經濟規模而下降，剛開始需要幫助推一把。」

另外回應媒體提問關於美國政策協助，劉德音也說，美國移民政策的開放是吸引外國投資的最主要原因，台積電台灣的員工、供應商去美國都獲得強力支持，簽證速度都很快。台積生態鏈的廠商也都按照計畫，購地建設都按照計畫推動，並和鳳凰城市政府緊密聯絡來幫助這些供應商建立生產據點。

劉德音在今日李國鼎紀念論壇回應「地緣政治」相關的提問也說，台積電是以客戶為導向作為投資方針，台積的張創辦人也提過政治人物的虛實，台積電用持續不變的承諾來應對有虛有實的政治變化。

美國半導體產業協會（SIA）在美國時間1日上午（台灣時間2日）發布新聞稿指出，由台積電英特爾與蘋果等59位產業企業代表發布公開信盼敦促美國國會在今年完成相關跨黨派的支持半導體產業投資立法倡議。