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和解達成後 美光傳尋求聯電28nm産能支持

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記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。（聯合報系資料庫）
記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。（聯合報系資料庫）

集微網消息，業內消息人士稱，美光科技近日宣佈與聯電達成協議，為其eMMC設備控制器供應商確保足夠的28nm晶圓産能。美光此前表示，與聯電的合作關係將為美光未來確保汽車、移動和關鍵客戶的供應提供機會。

《電子時報》引用該消息人士稱，在與聯電就商業機密糾紛達成和解後，美光已與聯電達成長期供應協議，以幫助緩解美光控制器晶片供應商（包括群聯電子和慧榮科技）面臨的供應限制。

群聯電子和慧榮科技都參與了美光汽車解決方案供應鏈。前者是美光eMMC設備控制器的唯一供應商，後者提供美光汽車UFS和SSD解決方案，用於需要高速計算的導航和自動駕駛系統。

群聯電子已經發現其控制器供應缺口達20-30%。消息人士指出，聯電將在2022年爲其提供額外的1萬片晶圓的産能支持。

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