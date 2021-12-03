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因應大量資料成長 希捷邁進20TB HDD

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

當今創新技術和商業上的重大突破，背後皆靠著資料來驅動。若想將企業資料發揮出最大價值，取決於資料儲存、存取和發揮資料功用的能力，且可處理的資料量愈多愈好，希捷（Seagate）今（3）日宣布推出全新 Exos® X20 20TB 及 IronWolf ® Pro 20TB 傳統磁紀錄技術 (CMR) HDD，大幅增加大容量資料儲存能力。

Seagate的 Exos X20 企業級硬碟旨在實現最大儲存容量和最高機架空間使用效率。Exos X20 20TB 硬碟為雲端儲存設計，提供超大規模資料中心和大型橫向擴充的資料庫所需的效能。具備 4.16 毫秒的低延遲，及能穩定重現的反應時間，Exos X20 可提供強大的快取處理能力；相對於僅有讀取或寫入快取處理功能的解決方案，Exos X20 的效能提升三倍，其持續資料傳輸速率 (SDR) 可達 285MB/s。

Exos X20 具備 Seagate Secure™ 技術、MTBF 高達 250 萬小時，受企業仰賴並可實現最佳資料運作效率，達到資料領域中最高的儲存密度。

Exos X20 HDD 可搭配 Seagate 近期發表的 Exos CORVAULT™ 智慧儲存系統，在狹小空間內提供最高資料密度。CORVAULT 建立於 Seagate 創新儲存架構上，以 4U 機箱為基礎，可容納 106 台 Exos 企業級硬碟，機箱空間僅有 7 英寸 (18 公分)，提供超過 2.12PB 的 SAN 等級效能。

Seagate 全新的 IronWolf Pro 20TB HDD，採用為網路連接儲存 (NAS) 最佳化設計的 AgileArray™ 技術。可針對中小型企業所需的繁重 NAS 工作負載量，提供傑出的 RAID 可靠性與相容性。IronWolf Pro 20TB 內建旋轉震動感測器，可減輕旋轉震動，為 NAS 系統提供可靠的效能，並大幅降低延遲或停機時間。

硬碟

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