半導體巨擘齊聚 創造台灣半導體產業全球榮景

「台灣半導體、世紀新布局」李國鼎紀念論壇今天假台北國際會議中心盛大舉辦，蔡英文總統親臨致辭，產官學政各界先進與半導體產業巨擘雲集，共同追念台灣經濟奇蹟與科技興邦的締造者李國鼎資政逝世20周年，並關注全球矚目之台灣半導體未來發展。

李國鼎科技發展基金會董事長暨中磊電子董事長王伯元親自出任論壇主席，鈺創董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏董事長吳敏求、日月光半導體執行長吳田玉齊聚一堂，就半導體產業未來發展發表專題演講並參與專題討論，期在全球半導體業洞見觀瞻的此刻，共同探討如何持續推升台灣半導體產業榮景，再造產業持續成長之契機。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，時逢李國鼎資政逝世20周年，撫今追昔，無盡緬懷。歷經多年努力，台灣半導體在全球業界擁有洞見觀瞻的領導地位，成為全球產業鏈值得信賴的重要夥伴，相對也面臨諸多挑戰。期待透過領導者之思維，提出更高層次的合作大戰略，打造系統整合創新的出海口，成為全球半導體產業的造局者，確保當前優勢與榮景，並再創高峰，以令台灣在未來數十年之後，依舊是太平洋上最耀眼的矽島。

李國鼎科技發展基金會董事暨論壇召集人盧超群表示，三十年前的經歷如今仍清晰如昔，謹將佩服無比的KT Li精神傳述下去：他雖然是個大官，從來就沒有架子而是位實業家及創業家，勇於興利而無畏批評，應該是君子無欲則剛，任重道遠，而且打心底就是以國家興亡為己任，真正做到計利應計天下利，故此能勇往直前，所以贏得大家如此尊敬。

盧超群接著說，李國鼎本人格物致知、研理清晰至能力超強，很快能抓住別人所述之建議，產出可行之藍圖；更重要是他積極落實、劍及履及、不容延誤，但又能大事著眼、小事著手、知人善任、需要事必躬親他也不吝親力為之。

再觀他肯放棄師事Nobel Laureate Cambridge Professor Rutherford 之大好機會，為了抗戰國家所需能愛國至返國從基層公務員做起，如美援會、經濟部至財政部再掌科技大策，超過一甲子年歲能立意兩袖清風為民謀福之心志是多麼難為，且迄今台灣半導體產業及他所器重的張忠謀董事長帶領的台積電已對全球經濟貢獻達到舉足輕重不可或缺的地位。

盧超群說，在此他對李資政其高瞻遠矚、實事求是的精神與成就以「現代諸葛亮、近代科技偉人」來尊敬他而緬懷他！各界為他設立四項Stanford University KT Li Chair Professor講座，正讓世界知道「台灣經濟與科技奇蹟」是其來有自，也見證台灣人才偉大且成功不易，確實對推展全球經濟與人類科技文明之進步做出重大的貢獻！

以「KT Li」名聞國際的李國鼎，對台灣的貢獻涵蓋了經濟與科技等面向，以他的真知灼見協助台灣從困頓中崛起，更以他的高瞻遠矚為台灣這個方寸小島締造立足全球的堅實基礎。被譽為「台灣經濟奇蹟推手」的李國鼎，制定台灣經濟發展策略，並主導台灣由農業到工業、工業到科技等兩次至為關鍵的產業轉型。他亦為工程師治國的典範人物，在全球科技產業起飛時期，擔任主管科技政策的行政院政務委員達12年，期間推動成立工研院、新竹科學園區、資策會，奠定台灣科技產業的基礎，贏得「台灣科技教父」的美稱。

哲人雖已遠，各界對李國鼎資政的尊敬絲毫未減，SEMI總裁Ajit Manocha 與全球半導體聯盟 (GSA) 執行長 Jodi Shelton特以視訊方式在論壇中致詞，表達對台灣半導體產業的高度推崇。

親身參與台灣半導體進軍全球進程的30位產業先進，進而提筆為文並收錄為本次論壇紀念專刊，分享其與李國鼎資政或共事或受益的珍貴故事，以及對台灣半導體與科技界未來願景的所思所感。

「台灣半導體、世紀新布局」李國鼎紀念論壇乃由李國鼎科技發展基金會及台灣半導體協會(TSIA)共同主辦，由台積電、聯發科、旺宏、日月光、中磊、鈺創、鴻海集團、力積電、世界先進、聯電、京元電、華邦電、欣銓、南亞科、益華電腦、凌陽、敦泰、新思、公信電子、漢民、工研院、資策會、聯華神通集團育秀教育基金會、台灣玉山科技協會、孫運璿學術基金會、SEMI Taiwan國際半導體產業協會等共同協辦及贊助。