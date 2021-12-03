英特爾CEO指「台灣不穩定」 網友諷：打不贏只能找爸爸哭

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）演講時批評台灣不是個穩定的地方，美國應該多支持自家廠商，一席話引來PTT網友熱議，嘲笑基辛格是「嬰特兒」、「打不贏只能找爸爸哭」。

基辛格週三演講時，再度指出台灣不是一個穩定的地方，光北京這週就派出27架軍機進入台灣的防空識別區，並呼籲美國應該多投資美國廠商美光、德州儀器和英特爾等，而非補助台積電（2330）或三星等亞洲對手。

基辛格的發言引起PTT網友的嘲諷，「打不贏只能找爸爸哭」、「不穩定那你還下單給台積電」、「是誰拿了老美補助又想跑去中國設廠被打槍的阿」、「嬰特兒」、「老闆輸不起崩潰了～」、「全球主機板都來自最不穩定的地方呵呵 台灣跟中國」、「台灣有一堆肝 你有甚麼」。

更有網友指出，美國對台積電的政策要求隨著民主黨拜登上台又改變，川普任內為了讓美國企業回流，增加就業機會，要求台積電去美國設廠。但川普下台後，拜登又想要擺脫對台灣、韓國的晶片依賴，這樣來回反覆對台積電造成困擾比英特爾還大。

但也有網友點出台灣缺電，影響台積電的問題，表示核四爭議不解決，台灣以後還是可能發生跳電、缺電的情況。「台電現在供電都已經緊繃到三不五時在限電了」、「電力問題，被變成政治問題了」。