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聯強品牌價值成長13% 連19年獲台最佳國際品牌

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
2021年台灣最佳國際品牌(Best Taiwan Global Brands)」聯強國際連續19年獲選，品牌價值成長13%，達3.55億美元，為唯一入選的通路服務企業。圖/聯強提供
2021年台灣最佳國際品牌(Best Taiwan Global Brands)」聯強國際連續19年獲選，品牌價值成長13%，達3.55億美元，為唯一入選的通路服務企業。圖/聯強提供

國際品牌價值調查機構Interbrand 公布「2021年台灣最佳國際品牌(Best Taiwan Global Brands)」，聯強國際（2347）連續19年獲選，品牌價值成長13%，達3.55億美元，為唯一入選的通路服務企業。

聯強自1997年開始經營海外市場，深耕布局國際市場25年，高達八成以上的營收來自國際市場。面對激烈多變的市場環境及產業競爭，聯強持續拓展電競、智能家電、物聯網、雲服務、技術服務、智能運籌等業務，開創集團業務成長新動能；在國際營運布局上，持續擴大投資海外市場布局，包括擴大投資興建雪梨運籌中心與在墨爾本興建澳洲營運總部與運籌中心等，持續展現深耕海外市場的企圖心。

近幾年聯強建構「營運管理服務平台(Management Service Platform，MSP)」，全面提升聯強與供應鏈上下游間，各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務等，營利能力大幅躍進，展現「穩健．持續．成長」的品牌價值。除經營績效外，聯強亦以實際行動落實ESG理念，因應全球氣候變遷影響，聯強積極支持TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)，成為台灣首家於企業社會責任報告書揭露TCFD的電子通路業者，為全球永續發展做出貢獻。

聯強

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