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前11月上市櫃科技業購置不動產達581億元 創5年新高

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

科技業擴廠需求強勁，購置大型不動產逐年升高，不僅帶動商辦及土地市場交易火熱，更創造大量就業機會與周邊商圈聚落繁榮。統計上市櫃科技業購置商辦及土地，前11個月購置不動產金額達581.3億元，比去年總額增加34%，創下5年來新高。

據第一太平戴維斯統計公開資訊觀測站資料顯示，今年前11月上市櫃科技產業布局大型不動產，廠辦及廠房佔70％，土地及地上權佔28%，購置商用不動產共424.9億元，土地與地上權共156.3億元。

上市櫃科技業購置大型不動產分別有聯發科（2454）買台元科技園區廠辦，共18.5億元，其他廣宇（2328）買新北市中和建八路上的台灣科技公園預售建案，共4.8億元；日月光半導體買高雄市楠梓科技產業園區第二園區的K25新建廠辦，共23.6億元；聯發科買台北市內湖區瑞光路新世紀資通大樓，共32.6億元；威剛（3260）、兆隆投資買台北市內湖區潭美段長虹雲端11個樓層，共38.5億元；景碩（3189）買桃園市楊梅區勝華科技廠房，共44.8億元；仁寶（2324）、康舒（6282）買臺北市北投區北士科T16地上權，共81.8億元。

科技業在台灣擴大營運，辦公空間不夠，都會區的辦公空間租金價格通常較高。其中，仁寶、康舒科技組成的聯盟拿下的T16街廓的市有土地設定地上權案，就是改變過去買或租已經興建完成的辦公大樓，改以選擇設定地上權的方式來興建總部，在節省成本上有很大的幫助。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，出口成長下，科技業產線擴張，帶動科技公司的不動產自用需求。從一開始的中美貿易，台商回來方案，以及近期的中美科技戰或限電等議題，都加深台資企業在台布局的動能。

丁玟甄指出，就購置的類型來看，現有廠房是生產的要件之一，且因具備即時利用的優勢，是最受歡迎的。另外，一些企業逐步顯現總部擴張的需求，帶動廠辦交易，並且對於總部的所在區域有所偏好。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，對於科技業主來說，購置大型不動產除能讓支出穩定，不受房東或地主漲租影響，更便於擘劃日後營運方向。加上在低利時代，自購不動產彈性更高，能將現金有效運用。此外，若搭上房價多頭順風車，名下資產也能因此增值。

科技業 地上權

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