高通推新品 打造瞄準常時連網與行動遊戲裝置晶片

晶片大廠高通在年度驍龍技術高峰會中，除了已先發表旗艦手機晶片「驍龍8 Gen 1」，也於美國時間1日推出常時連網筆電晶片「驍龍8cx Gen 3」與「驍龍7c+ Gen 3」，另外也推出專為行動裝置遊戲打造的「驍龍G3x Gen 1」平台。

高通強調，「驍龍8cx Gen 3」是全球首款搭載於Windows PC及Chromebook的5奈米平台，專為頂級、超輕薄、無風扇的筆電所設計。另外，「驍龍7c+ Gen 3」也提供5G連網與AI能力，推動平價、入門級的PC和Chromebook。

高通指出，搭載「驍龍8cx Gen 3」與「驍龍7c+ Gen 3」的裝置，預計將於2022年上半推出。