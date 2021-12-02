中華電信前進科技醫療展 攜手陽明交大秀AI智慧醫療
中華電信（2412）攜手陽明交大掌握5G時代及AI智慧醫療發展趨勢，前進「2021台灣醫療科技展」，陽明交大擁有台灣先進醫療照護專業與臨床實務、中華電信擁有先進AI與雲端平台資源技術，共同發展AI先進智慧醫療服務。
中華電信企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，中華電信AI智慧分析平台與陽明交大醫療實務專業結合，在醫療科技展秀出成果，未來將在資通訊平台與醫療領域加強合作，發展更多5G AIoT智慧醫療服務。
中華電信「AI智慧分析平台（AI PaaS）」發展各式AI智慧醫療服務，已經應用在政府部門、製造業及醫療業等，提供機器學習生命週期管理（MLOps）功能及數值型態資料自動化機器學習（AutoML）功能。
陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心團隊運用AI PaaS強大AutoML功能與MLOps生命週期管理，成功發展大量醫療AI專案，包括AI腦影像、AI睡眠檢測、AI心律不整心房顫動、AI尼古丁偵測等AI核心模型，中華電信表示，未來透過AI PaaS混合雲資源管理能力，進一步將醫療AI模型結合國際公雲，推廣到海外市場。
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