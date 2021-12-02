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遠傳攜手亞東醫院 搶進智慧醫療新紀元

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）則攜手亞東紀念醫院，以「遠傳5G世界第一　加值智慧醫療新紀元」為主題參展，展示「5G智慧醫療」、「5G緊急救護」、「5G在宅醫療」、「智慧醫院」等四大領域、共十餘項應用。

遠傳表示，「5G緊急救護」解決方案是首度曝光，將救護車駛入展會現場，同時響應NCC「補助5G網路建設計畫」，於現場展示5G遠距診療體驗專區，呈現5G於醫療領域更完整的應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，遠傳以世界第一的5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，以物聯網整合量測數據與行動醫材設備，透過5G大頻寬、低延遲即時傳輸清晰醫療影像，並以AI智能分析輔助醫師診斷，發展台灣第一個5G遠距診療平台，與中央、縣市政府、醫療院所高度合作。

曾詩淵表示，目前遠傳5G遠距診療服務已導入於台東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄，未來也將陸續擴及屏東縣、花蓮縣、南投縣，持續落實「網路取代馬路」，以科技實現「醫療零偏鄉」的願景。

遠傳

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