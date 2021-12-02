快訊

直播／第四場「重啟核四」公投發表會 黃士修、苗博雅激辯對決

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

致茂報佳績 連3年獲頒2021台灣最佳國際品牌40強

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

致茂（2360）今（2）日表示，連續3年再次榮獲台灣最佳國際品牌40強殊榮，Chroma品牌價值與2020年相比提升20%，此獎項由經濟部工業局辦理「台灣國際品牌價值調查」。

該獎項與全球權威品牌調查機構Interbrand合作，導入「全球100大品牌調查」所依據的專業品牌鑑價模式，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化構面分析，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值，並藉由品牌於國際市場之定位連結，做為台灣企業追求國際品牌價值的成長指標。

致茂表示，以自有品牌Chroma行銷全球，引領新興科技提供量測及智動化全方位測試解決方案確保客戶產品的性能、品質與成功。疫情打亂了全球供應錬原本的秩序，在逆境中致茂更俱彈性與韌性，以快速應變與持續創新的腳步向前邁進，因應市場趨勢在高運算（High Performance Computing， HPC）晶片、5G、AIoT、生物辨識3D感測元件、電動車、綠能科技以及AR／VR頭戴裝置元宇宙等應用領域，發展測試解決方案，搶佔商機。為了滿足未來的成長與市場需求，致茂於2020年底完成擴廠與總部搬遷，新總部也將做為未來新事業體的發展根基。

除了綠能科技的發展，致茂表示，利用在量測技術上的創新，研發多種可能源回收測試解決方案，讓原在生產測試過程消耗的電力回收再利用，除了替客戶節省龐大電費，更重要的議題在減少碳排放，達到環境永續，2020年致茂銷售的能源回收測試設備，運用在各產業領域所減少的碳排放量，等同於為地球種了283.4萬棵樹，減少近4萬噸碳排放，環境永續是全球議題，致茂以量測本業為ESG環境永續努力。

致茂也表示，在疫情衝擊下，數位轉型是不可逆的趨勢，於2020年導入新的ERP系統，協助致茂邁向智慧營運及企業轉型。後續亦創建Virtual Chroma虛擬品牌網站，從實體快速轉向數位，運用各種數位活動讓品牌與目標受眾有效溝通與互動。致茂持續遵循「積極發展世界級產品．致力成為世界級企業」的品牌願景與精神，實踐品牌承諾，持續創新，引領新興科技，贏得客戶信賴，讓Chroma成為國際韌性供應鏈的重要成員。

致茂 碳排放

延伸閱讀

台達連11年入選台灣最佳國際品牌 品牌價值再提升19%

威剛獲2021台灣前20大國際品牌 續創品牌價值高峰

蔡總統盼後疫情時代提升競爭力 續擦亮MIT招牌

高雄洲際酒店開幕 高雄旅宿業國際品牌加入重新洗牌

相關新聞

傳鴻海與沙國、BMW合作電動車 開進中東市場

市場傳出，鴻海（2317）正在與沙烏地阿拉伯洽談合組合資公司，並在BMW的授權下，製造電動車，此舉將可以幫助仰賴石油為主...

群創：面板第4季跌勢收斂 明年需求向上

面板廠群創光電總經理楊柱祥今天表示，面板價格跌勢在第4季收斂，有機會看到落底跡象，明年需求可望上來

英業達子公司英穩達聲請破產 7銀行踩雷無擔保授信18.7億

英業達子公司英穩達宣告破產，金管會今天揭露，共有7家銀行「踩雷」、授信總餘額達新台幣18.7億元，且皆為無擔保授信。金管...

TrendForce：受惠傳統旺季 Q3晶圓代工產值季增11.8%

根據TrendForce表示，由於疫苗普及率逐漸提升，各國陸續實施有限度的邊境開放措施，導致宅經濟相關終端產品需求放緩而...

創意延攬戴尚義擔任共同總經理

創意（3443）今日董事會通過原擔任新唐總經理戴尚義今日出任共同總經理，待明年1月28日，現任總經理陳超乾轉代顧問後，正...

英特爾攜手高雄榮總、緯創醫學 推數位病理平台

台灣醫療科技展登場，英特爾於今(2)日宣布與緯創醫學、高雄榮總，打造OWL數位病理平台，可從臨床病例中，不斷收集與標記有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。