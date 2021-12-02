致茂報佳績 連3年獲頒2021台灣最佳國際品牌40強

致茂（2360）今（2）日表示，連續3年再次榮獲台灣最佳國際品牌40強殊榮，Chroma品牌價值與2020年相比提升20%，此獎項由經濟部工業局辦理「台灣國際品牌價值調查」。

該獎項與全球權威品牌調查機構Interbrand合作，導入「全球100大品牌調查」所依據的專業品牌鑑價模式，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化構面分析，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值，並藉由品牌於國際市場之定位連結，做為台灣企業追求國際品牌價值的成長指標。

致茂表示，以自有品牌Chroma行銷全球，引領新興科技提供量測及智動化全方位測試解決方案確保客戶產品的性能、品質與成功。疫情打亂了全球供應錬原本的秩序，在逆境中致茂更俱彈性與韌性，以快速應變與持續創新的腳步向前邁進，因應市場趨勢在高運算（High Performance Computing， HPC）晶片、5G、AIoT、生物辨識3D感測元件、電動車、綠能科技以及AR／VR頭戴裝置元宇宙等應用領域，發展測試解決方案，搶佔商機。為了滿足未來的成長與市場需求，致茂於2020年底完成擴廠與總部搬遷，新總部也將做為未來新事業體的發展根基。

除了綠能科技的發展，致茂表示，利用在量測技術上的創新，研發多種可能源回收測試解決方案，讓原在生產測試過程消耗的電力回收再利用，除了替客戶節省龐大電費，更重要的議題在減少碳排放，達到環境永續，2020年致茂銷售的能源回收測試設備，運用在各產業領域所減少的碳排放量，等同於為地球種了283.4萬棵樹，減少近4萬噸碳排放，環境永續是全球議題，致茂以量測本業為ESG環境永續努力。

致茂也表示，在疫情衝擊下，數位轉型是不可逆的趨勢，於2020年導入新的ERP系統，協助致茂邁向智慧營運及企業轉型。後續亦創建Virtual Chroma虛擬品牌網站，從實體快速轉向數位，運用各種數位活動讓品牌與目標受眾有效溝通與互動。致茂持續遵循「積極發展世界級產品．致力成為世界級企業」的品牌願景與精神，實踐品牌承諾，持續創新，引領新興科技，贏得客戶信賴，讓Chroma成為國際韌性供應鏈的重要成員。