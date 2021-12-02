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台達連11年入選台灣最佳國際品牌 品牌價值再提升19%

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

「2021年台灣最佳國際品牌價值調查」今日（2）揭曉，台達連續第十一年入選，2021年台達品牌價值再次躍昇，不僅連續九年成長，近三年更以雙位數增幅快速上揚，較2020年提升19%，達3.95億美元。「台灣最佳國際品牌價值調查」由經濟部工業局主辦，並由國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。

台達品牌長郭珊珊女士表示：「2021年是台達50周年，我們以『影響50 迎向50』自我期許，將持續創新、節能、守護環境，邁向永續品牌。台達由零組件供應商成功轉型為系統整合方案的提供者，50年來已成為全球領先的工業品牌，很榮幸品牌價值穩健增長。近幾年，台達更逐步擴展至商業應用領域，以電力電子核心技術發展電動車車載電力控制、動力系統、以及充電設備，同時，以物聯網科技發展智慧健康建築及能源基礎設施的解決方案，打造以人為本、永續的智慧城市。

面對全球後疫情時代新的生活型態，不斷增加的數位服務對資通訊設備和資料中心產生強烈需求，台達作為領先的通訊電源供應商，將伴隨5G的趨勢，提供綠色機房及節能解決方案。我們期盼以半個世紀積累的能源效率專精技術，與各領域合作夥伴攜手迎向下一個50年。」

台達致力實踐「環保 節能 愛地球」的經營使命，將企業營運與ESG緊密結合，邁向永續品牌。日前再獲道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices；DJSI）的肯定，連續十一年入選「世界指數」（DJSI World），及連續九年入選「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets），且整體成績獲全球電子設備產業最高分。

台達於2017年設定碳密集度於2025年下降56.6%的科學減碳目標（Science-based targets; SBT），藉由自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或再生能源憑證三大做法，連續三年遠超越SBT年度階段性目標，2020年碳密集度已降低55%。台達更以SBT減碳的經驗與成果為基礎，進一步承諾RE100，邁向2030年達成100%使用再生電力及碳中和的目標，同時也加入「奔向零碳（Race to Zero）」倡議，訂定呼應1.5°C減碳路徑的淨零目標。台達將持續投入創新節能並藉由導入內部碳定價等積極作為，實現零碳願景。

台達電

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