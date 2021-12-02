日經：晶片短缺 把一些低調的代工廠推到了風口

集微網消息，據日經亞洲報道，當力積電於12月6日重返台灣證券交易所時，這將是一家曾經被注銷，甚至被其自己的支持者注銷的公司實現的非凡的東山再起。

2020年末出現的全球晶片短缺引發了對科技供應鏈上小型企業製造的此類組件的前所未有的需求

力積電（前身為力晶）曾是台灣最大的存儲晶片製造商，但在2012年因應對400億美元的債務危機而退市。它被迫關閉其最先進的晶片工廠並出售該工廠的設備，並放棄與日本Elpida Memory的合資企業中的股份，後者當時是其最重要的技術合作夥伴。

這些舉措為力積電贏得了時間，這也是一個大膽的戰略轉變——從製造高度商品化的存儲晶片轉向更有利可圖的半導體產品——這幫助力積電逐步復甦。然後是真正的回報。

去年年底出現的全球晶片短缺引發了對目前力積電交易庫存中的外圍晶片類型前所未有的需求。這些部件包括圖像傳感器、顯示驅動器晶片和電源管理組件，與調製解調器晶片、中央處理單元或圖形處理單元等相比，這些晶片價格更便宜，也不夠先進。但是設備製造商已經了解到它們同樣重要。

力積電只是幾家規模較小、不那麽光鮮的晶片供應商之一，它們發現自己因全球供應緊縮而成為關注的焦點。

格芯於10月底在納斯達克上市，其股價上漲了50%以上，市值超過350億美元，與Twitter和惠普相當，儘管該公司僅在11月30日才宣佈了截至9月的三個月內的第一財季利潤。

專注於各類傳感器和電源相關晶片的以色列代工廠TowerSemi今年的市值增長了35%，而專門製造電源管理和顯示驅動晶片的，和台積電有密切關聯的VIS（世界先進）的淨收入在2021年前三季度同比上漲80%以上。

就在2018年，格芯還處於財務危機之中。它決定終止其最先進的晶片開發，放棄了在中國的新晶片工廠，並在當年和次年出售了幾家虧損的工廠。格芯現在將自己定位為滿足晶片製造需求的「安全選擇」，而此時主要經濟體都在爭先恐後地將半導體生產帶回本國。

對於先鋒半導體而言，戲劇性的變化體現在另一個方面。其原本一直被認為是為台積電入股的主打成熟工藝晶片的代工廠，但由於投資者認識到其在供應鏈中的關鍵地位，其股價已從2020年3月新冠疫情席卷全球時的近期低點上漲了153%以上。客戶也重新評價了該公司。

這些公司強勁的收益反映了晶片供應鏈中的角色轉換。

短缺已將供應鏈延伸至用於製造晶片的材料，例如基板、晶圓材料和晶片製造工具。

新冠疫情大流行之外的幾個因素正在推動晶片需求越來越高，包括美國和中國之間的技術脫鉤。

諮詢公司貝恩的合夥人Peter Hanbury告訴日經亞洲，地緣政治緊張局勢已迫使許多公司持有比其當前所需更多的庫存，尤其是非本地生產的組件。他說：「地緣政治緊張局勢可能會導致需求增加，因為公司訂購更多零件來建立額外的緩沖庫存以避免地緣政治風險」。

結構性問題也在起作用。5G、人工智慧和電動汽車等技術比過去的技術需要更多的晶片和其他組件。與此同時，規模較小的晶片和晶片材料製造商並不總是有足夠快的能力擴張產能。

最近收入和市值的增長可以讓這些公司提高生產能力，並有更多投資用於研發和招聘，形成一個良性循環。

根據IC Insights的數據，今年全球晶片製造商的支出預計將超過1480億美元，幾乎是2009年261億美元的六倍，當時該行業正處於金融危機的陣痛之中。

接下來的問題是，這是否會推動進一步增長，還是會導致晶片供過於求。

在購買了盡可能多的晶片的數月之後，供應鏈經理開始重新讅眡他們的庫存水平。

Nomura Research的科技分析師Donnie Teng表示，最糟糕的情況是，在供應緊縮緩解之際，消費者需求將放緩。其表示，「這可能成為修正的連鎖反應，首先影響下遊（產品組裝商），然後迅速蔓延到上遊（晶片製造）供應鏈。」

一家歐洲頂級晶片製造商的高管向日經亞洲表示：「由於有如此多的蓡與者投資於產能擴張，供需可能會在明年下半年左右達到平衡，我們可能會在後年開始看到供過於求的擔憂。」

然而，其他人的態度則更加樂觀。

「我可能無法以全能的眡角來評論整體市場需求」，VIS董事長兼首席執行官Leuh Fang說。「但即使在短期或中期出現修正，也不會影響對5G、人工智慧、電動汽車和所有可能支持下一波增長的應用的長期結構性需求。」/p>