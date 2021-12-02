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譜鉅科技發表「智能藥品快篩平台」 降低偽藥傷害

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
譜鉅科技「智能藥品快篩平台」將於2021台灣醫療科技展亮相。圖／業者提供
譜鉅科技「智能藥品快篩平台」將於2021台灣醫療科技展亮相。圖／業者提供

中光電（5371）子公司—譜鉅科技今（2）日於2021台灣醫療科技展（The Healthcare+ Expo Taiwan）發表「智能藥品快篩平台」，展示自主研發的微型近紅外光譜儀。並配合藥品模型資料庫，針對層出不窮的偽藥事件進行快速且有效的辨識，降低偽藥對生命造成傷害的可能性。

新型冠狀病毒肆虐全球，各國皆積極儲備基本藥品以備不時之需，但全球製藥業受鎖國政策影響，致使藥品供不應求，大幅提高可能會危害身體的劣偽藥流入市場的機會。根據世界衛生組織（WHO）估計，市場上有超過10％的假冒藥品根本不含任何活性成分，卻含有毒化合物，可能對健康造成負面影響，每年至少有25萬名兒童因此死亡，還有更多人死於假抗生素和假疫苗。根據統計，在中低收入國家，劣偽藥交易市場價值預估高達300億美元，造成全球經濟鉅額損失，並且持續惡化中，儘管全球製藥業積極針對包裝級別訂立可追溯性和安全性措施，仍無法讓劣偽藥從市場上消失。

為方便、快速且正確地辨識藥品真偽，譜鉅科技推出「智能藥品快篩平台」解決方案，運用自主開發的微型光譜儀系統，透過掃描物質成份光譜，比對藥品模型資料庫，再結合內建AI演算法，讓使用者可在5秒內確認藥品真偽，保護用藥者免於受到劣偽藥品的侵害。此產品輕巧、方便且精準，可被廣泛應用於不同場景，目前已與國內外醫院進行合作，提供使用者快速辨識劣偽藥品的解決方案，亦可與製藥業合作，提升藥品品質管控，提高藥品安全性，杜絕劣偽藥於市場流竄。

中光電

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