科嘉越南廠明年投產 已投入車用布局

薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）今（2）日參加法說會，科嘉-KY董事長林志峰表示，今年前三季受到客戶長短料影響，加上限電等亂流衝擊，雖處於旺季但出貨上沒法提升。不過目前看來，到2022年過年前這幾個月客戶需求暢旺，「出貨順暢程度可望將大幅提升」。

他說明，去年一整年因為疫情帶動宅經濟，去年繳出不錯的成績單，但今年遇到亂流，像是IC缺貨等問題，影響到第2-3季客戶的出貨表現。好不容易缺料問題趨緩，又遇到中國大陸限電問題，「 不是我們沒事就沒問題，下游客戶也有限電的限制」，因此導致傳統旺季時出貨沒辦法提升。

不過林志峰表示，據悉，接下來應該都不會在限電，隨著客戶需求回穩下，「個人看到到過年前，這幾個月出貨順暢程度都會大幅提升， 短期內需求訂單 與前面一季看來都明顯提高。」

林志峰指出，2022年筆電整體還是有成長需求在，雖然去年大賣的教育用Chromebook筆電現在已經下來蠻多，明年這部分成長機會不大，但是中高階商用機種、電競用的筆電需求看來會有強勁的需求，「是可以期待的」。科嘉-KY因本身市占率高，「 我們還是站在有利的位置」。

他也透露，四年前開始投資Mini LED之後，已發展Mini LED光源產品，應用在情境燈，也會往背光需求發展。科嘉-KY並投資導光板與背光模組子公司百宏，今年也順利量產出貨。

科嘉-KY也揮軍車用，該公司表示，車用部分利用MTS的技術進行開發，主要應用在感測器，公司並配合一線台廠正在做開發，「車用市場需要長期認證均已展開。」

該公司工廠位在蘇州、重慶、東莞，最近募資完成並在越南設立子公司，越南廠現在試產中，預計明年量產。