生策會與英特爾簽署MOU 將促進台灣醫療技術創新發展

在經濟部部長王美花、衛生福利部常務次長石崇良見證，以及英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的祝福下，生策會副會長楊泮池、和英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧今（2）日簽署合作意向書，共同促進台灣智慧醫療發展，接軌台灣與國際夥伴的合作，加速育成解決方案，並給予醫療保健服務提供者創新管道。

直至今日，全球醫療院所每日產出高達3TB資料，其成長幅度超過製造業、金融服務業甚至是媒體業，但其中卻僅有不到3％的資料能夠被完整分析並提出有意義、可行動的洞察。英特爾執行長基辛格指出，隨著全球數位化轉型發展，雲端、AI、邊緣和5G等四股科技超級力量，已成為關鍵要素，透過加速創新並提供嶄新健康照護模式，可從根本改變我們對科技和醫療領域的體驗。

英特爾認為，健康照護領域的計價方式，將從以數量為基礎，轉變成以價值為基礎，並由病症、病情和照護品質指標所決定；精準醫療更是關鍵所在，能夠依據每個病患不同的屬性，施以不同程度與多樣化的醫療方式，取代過去一體適用的準則，提升醫院與病患之間的互動、加強醫病關係，強化整體醫療滿意度。

此合作意向書將台灣PC及醫療生態系夥伴的研發實力與創新底蘊，結合英特爾的全球宏觀視野和強大的業務、技術、公關、行銷資源，為醫療保健和健康照護市場打造強大的生態系優勢。產官學研等各界合作夥伴可藉由英特爾所提供的軟體、硬體和相關技術開發資源，加速產品上市時間、提升服務品質與最佳化效能表現。

未來雙方將專注於：

智慧聯網醫院－汲取公有雲∕私有雲優勢、以虛擬化、雲端化IT基礎設施、簡化IT部署與管理。

AI醫療－使用OpenVINO™開放式框架加速AI模型訓練與推論、應用聯邦學習（Federated Learning）、採用Intel® SGX保護模型。

生命科學－推出Intel® Select解決方案（Intel® Select Solutions）HPC框架，促進基因體學研究社群的HPC部署流程標準化。

展望未來十年，英特爾認為我們的機會從未像現在這樣龐大，醫療與科技的交會與賦能，釋放「The power of data」並同時肩負企業社會責任。英特爾公司期以科技之力，助力台灣智慧醫療以及醫界的數位轉型，攜手重要合作夥伴以共好的力量、創造健康價值和全球影響力。