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提前達標！投資台灣三大方案飆破1.5兆

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

投資台灣事務所今(2)日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過4家廠商含錦明實業（3230）、傳仕精密機械、美麗微半導體及康舒科技（6282），共斥資74億元擴大投資台灣。

目前「投資台灣三大方案」已吸引1,082家企業超過1兆5,012億元投資，創造12萬1,226個本國就業機會，包括243家台商返台投資約9,686億元，帶來7萬7,311個就業機會，後續尚有68家企業排隊待審。

錦明實業早期從事五金加工、塑膠射出成型製品加工與買賣，現技術發展已可應用至綠能儲能櫃之組件沖壓製品等。由於五金沖壓製造是勞力密集產業，早期營運策略以台灣為中心點，在中國大陸設立生產據點，但自美中貿易戰以來，國際貿易情勢詭譎多變，主要產品是供應電子業不可或缺之基礎元件，為確保競爭優勢，計畫斥資22億元在桃園楊梅區興建廠房，建置8條智慧化產線，持續投入智能化生產研發與製造，同時結合大數據、智能倉儲快速反應市場需求，積極升級轉型為高附加價值產業，也為國內帶來416個就業機會。

傳仕精密機械為全臺唯一專業生產精密擺線減速機之供應商，亦有低背隙擺線減速機及無段變速機等製造，以「TRANSCYKO」自有品牌行銷世界。受美中貿易戰影響，自中國大陸出口產品在美課徵高額關稅，為調整營運策略回臺加強產能，計劃斥資逾1億元在台南善化區既有廠房，擴增2條智慧加工線與2條智慧組裝線，投入生產與履歷分析，可有效精準管理與產品溯源，品質達到國際標準深受客戶好評，朝業界第一邁進，將為國內增加7個就業機會。

美麗微半導體已深耕半導體產業20多年，致力於輕薄短小二極體之製造，可運用於5G訊號封裝。公司的第一件台商回台投資方案已於今(110)年9月通過，由於5G產品應用範圍廣闊，舉凡衛星、網通數據機、路由器及手機皆是未來市場銷售重點，再加之美中貿易戰催化，在臺有迫切擴產之需求，為此加碼5億元投資二案，於原宜蘭市有一案廠房臨近處購置廠房以改建新廠，持續投入智慧化生產與研發，更具國際競爭力並強化MIT製造之形象，再為國內增加50個就業機會。

康舒科技為全球電源供應器研發及製造大廠，隸屬金仁寶集團，是世界一級大廠主要合作夥伴，亦推行自有品牌AcBel。公司的第一件台商回台投資方案已於108年7月通過，由於全球電子消費性產品市場需求暢旺，且美中貿易戰推助全球產業鏈重組，為此規劃加碼46億元再投第二案，在淡水總部拆除舊廠興建新廠，導入智慧化/智動化生產，大幅提升電源供應器產能，鞏固並擴大公司之競爭優勢，同時為台灣科技產業再創646個就業機會。

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