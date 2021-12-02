宏碁老年性黃斑部病變輔助篩檢軟體 首度亮相

疫情形塑世界各地經濟及消費型態的改變，加速全球數位轉型，宏碁集團（2353）面對全球變局全力發展數位經濟與智慧化醫療，並於即日起至12月5日參加2021年台灣醫療科技展，宏碁董事長暨執行長陳俊聖亦受邀於亞洲醫療科技創新論壇，針對數位醫療及人工智慧醫療如何提升醫療量能發表演說；宏碁智醫更首度亮相全新老年性黃斑部病變（AMD，Age-related Macular Degeneration）人工智慧輔助篩檢軟體VeriSee AMD，將協助醫護人員進行篩檢。

聚焦數位醫療及智慧化醫療，宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出：「疫情加速全球數位化的發展，實體商品、服務及經濟受影響，數位化的經濟及發展逆勢成長，改變人類的日常生活，更提升對智慧醫療領域的重視及依賴；宏碁集團不僅投入基於人工智慧之醫療器材軟體，更推出多款抗菌系列產品，滿足消費者的各種需求。

宏碁集團推出多項智慧醫療領域相關解決方案，包含TeleMed遠距醫療系列軟體，以及為疾管署建置「台灣醫院感染管制和抗藥性監測系統」；在人工智慧醫療方面亦針對「流感門診人數預測」及「國際疫情資訊站」透過疫情新聞篩選、摘要與熱度即時警示，及早發現潛在風險傳染病，精準掌握疫情。

宏碁旗下宏碁智醫即是應用人工智慧與大數據分析技術，專注研發一系列人工智慧輔助篩檢軟體和智慧醫療合作開發平台，此次在醫科展展出該公司首款產品VeriSee DR利用人工智慧輔助醫師診斷糖尿病視網膜病變，準確度更是高達93%，現已取得亞洲4地台灣、泰國、印尼及菲律賓醫療器材許可證，成功導入超過50間醫療院所，實踐落地醫療場域；更延伸人工智慧眼科系列軟體，首度亮相VeriSee AMD老年性黃斑部病變輔助篩檢軟體，預計於2022年進行臨床試驗。

根據國家發展委員會「人口推估（2020至2070年）」報告1，台灣將在2025年進入超高齡社會，醫療資源不足問題將因超高齡社會的趨勢日漸嚴重，人工智慧與大數據分析，可以擴大並加速相關單位或醫護人員在預防或面對疾病時的應用。宏碁智醫除了人工智慧輔助篩檢軟體VeriSee DR及VeriSee AMD之外，亦針對遠距醫療提出TeleMed系列軟體，其中TeleMed for Point of Care的醫學影像傳輸功能更獲衛福部核可。除此之外，宏碁智醫更提出智慧醫療開發合作平台，藉由成功開發的經驗協助其他合作者實踐智慧醫療，將創意落地並推廣海外，盼為智慧醫療領域拓展新局。

宏碁集團不僅在智慧醫療發展不遺餘力，更積極研發創新產品提供第一線醫護人員及一般民眾使用；此次，台灣醫療科技展同步展出建碁（3046）（AOPEN）醫用系統方案以及宏碁通信超氧抑菌機。建碁醫用系統方案包含24吋全平面AHVA醫用螢幕DT2462M及可水洗的鍵盤滑鼠套件，醫用螢幕通過世界級EN/UL60601-1醫療安全法規及EMC 認證2，符合灰階影像標準 DICOM part 143，確保放射等專科的灰階影像精確呈現，前面板為IP654防水防塵的醫用觸摸顯示器、覆蓋AG 防眩光玻璃易於清潔。

此外，醫規防水抗菌的鍵盤及滑鼠具備奈米銀抗菌材料，可以普通洗滌劑沖水清洗，其內建清潔模式可防止清潔時誤觸發，提升醫護人員及環境的安全防護。另外，宏碁通信「超氧抑菌機」將超氧離子（臭氧）透過負壓的方式融入水中，只需沖洗三秒鐘就能夠抑菌達99.99%，有助於減少環境細菌及病毒，目前已建置於全台數百間幼兒園和全球逾百家醫院。