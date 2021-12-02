台灣光電科技研討會 台積電行動徵才車開到高雄獵才

光電學術研究的年度重頭戲「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」由國立高雄科技大學半導體工程系主辦，今天在高雄展覽館登場，共有11 個國家，23 位國際半導體等相關學者及國內碩博士生、教授超過1000人與會，共發表研究成果624篇，盛況空前。除了創新技術發表，今年特別舉辦「關鍵技術才媒合會」，邀請台積電、聯電、台灣默克、日月光、華泰電子等大廠現場徵才，場面熱鬧，台積電還開來行動徵才車，希望能尋找優秀人才。

中美貿易衝突與嚴峻疫情衝擊影響下，台灣高科技產業在全球半導體產業供應鏈越顯舉足輕重，尤其在半導體、光電、電子高階人才在未來更扮演關鍵技術向上提升的重要性。國立高雄科技大學楊慶煜校長強調，關鍵技術的掌握與關鍵技術人才的佈局更是缺一不可，企業應提早訂製儲備未來的優質人才。高雄市長陳其邁表示，正在起飛的5G、半導體、電動車、元宇宙產業都與光電科技息息相關，台積電落腳高雄，橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區也陸續開發招商，南部半導體人才需求將與日俱增，市府將更加積極聯手產官學打造合作平台，提升科技產業的進駐，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。 OPTIC 2021台灣光電科技研討會在高雄展覽館舉行，高雄市長陳其邁（右三）到場。圖／高科大提供 OPTIC 2021台灣光電科技研討會在高雄展覽館舉行，吸引相關學者前來發表研究成果。圖／高科大提供