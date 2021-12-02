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華碩智慧醫療新利器 癌症檢測領先國際

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）致力開發全人照護整合的智慧醫療解決方案，今（2）日以「AIoT賦能智慧醫療」為主軸參與台灣醫療科技展，現場展示預防保健、數位診斷、遠距醫療等解決方案，從個人居家應用、院內流程／診斷優化、院外遠距雲端服務三大使用情境，盼能協助台灣醫療院所進行數位轉型。華碩全球資深副總裁謝明傑表示：「智慧醫療領域是華碩近年發展重點，整合資通訊裝置、人工智慧、雲端平台與物聯網技術等多項專業優勢，與各大醫療院所合作，擴大智慧醫療先進應用，研發促進健康的創新科技解決方案。」 

華碩於台灣醫療科技展首度亮相「人工智慧內視鏡病灶偵測系統（EndoAim）」，透過內視鏡影像進行即時息肉偵測，偵測靈敏度97%、特異度98%，大幅提升診斷精準度；即時息肉分類功能AUC高達98%，可在檢查當下顯示AI分析結果，提供醫師第二意見，有助提升大腸息肉及腺瘤檢出率。EndoAim目前正進行臨床試驗中，測試表現優於國際大廠，並獲選為衛福部2021主動輔導專案，目前正在進行TFDA申請。

此外，華碩研發的「MRI乳癌腫瘤分類及復發預測系統」亦於展覽中搶先曝光。因乳癌病程發展迅速，為獲取快速、精準的治療策略，採用創新的MRI 3D影像分析，突破以往只能靠切片才能診斷，僅需10分鐘就能取得腫瘤分類及復發預測結果，大幅縮短檢測報告產出時間。輔助醫生及早判斷並規劃病人治療方針；除去病患切片痛苦，還可透過復發預測結果避免非必要化療。

華碩AI研發中心（AICS）成立滿三年，在台落地20家以上醫療院所，並導入美國與新加坡醫院，本次展出的AI雲端軟體服務（SaaS），包括「Lumos醫療大數據平台」、「用藥安全服務」、「Miraico ICD-10智慧編碼服務」、與「個人智慧健康管理服務 APP」，運用自然語言處理、電腦視覺、深度學習、大數據分析等AI技術，從醫院與病人兩端持續解決醫療痛點，收集並清整真實世界資料 （Real-World Data），進而促進精準健康與精準醫療。

華碩

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