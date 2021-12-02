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美光與聯電擴大業務合作 攜手強化客戶供應鏈

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
記憶體大廠美光今日宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。圖／本報資料照片
記憶體大廠美光今日宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。圖／本報資料照片

記憶體大廠美光今日宣布擴大與聯電（2303）的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示，擴大與聯華電子的合作有助於我們強化客戶的供應鏈，同時也是加深整個半導體產業合作的絕佳機會。此合作讓美光得以持續為我們的車用及行動裝置客戶提供關鍵產品，公司也期待在未來數年透過與聯電合作，為全球客戶提供美光領先業界的記憶體與儲存解決方案。

聯電董事兼總經理王石表示，美光為全球最大的半導體公司之一，以其頂尖的技術與製造聞名，聯電很高興有機會與美光攜手以滿足客戶的需求。為因應我們的客戶現今和未來的挑戰，半導體產業內的合作較以往任何時候都更為關鍵。

美光 聯電 半導體

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