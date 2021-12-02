友達發展智慧醫療應用 強打醫療三大領域可視化商機

友達旗下專精工商應用顯示器的達擎積極布局智慧醫療，於台灣醫療科技展中，針對智慧手術室、醫療檢測及醫療管理三大領域，攜手醫療場域生態圈合作夥伴包括凌華科技、雲象科技、西柏科技、捷絡生技、及承鋆生醫等，展出八大解決方案。

智慧醫療對高階醫學影像與高度整合醫療資訊的需求方興未艾，為解決傳統手術室中影像各自呈現無法整合的問題，達擎與西柏科技合作展出手術室影像整合解決方案，提供記錄、擷取、傳輸及顯示影像等功能。

同時，達擎新一代的擬真醫療顯示解決方案，將Mini LED影像顯示技術再升級，更加強化醫療影像細微表現，讓醫師更精準地判斷組織細節與病灶。

為實現精準病理診斷，醫護人員需要高階醫療影像顯示器進行病灶辨識、標記採測定量和計數，突顯高階可視化介面結合AI運算能力在病理專科的價值及潛力；達擎針對病理影像精確度，以及抗體染劑對組織標記顏色和細胞結構呈現，推出3D病理檢測影像解決方案、病理檢驗影像解決方案，及擬真醫療影像決方案，以協助醫生診斷及判讀。

達擎本次攜手捷絡生技與凌華科技合作展出的3D病理檢測影像解決方案，採用達擎15.6吋4K裸眼3D顯示器，搭載獨家開發的眼球追蹤系統（eye-tracking system），突破傳統裸眼3D顯示的視角限制，可快速追蹤人眼移動位置。

整合捷絡3D數位病理影像AI分析平台與凌華科技工業電腦運算能力，將病人檢體藉由AI技術處理呈現高解析度的連續式立體病理影像，讓醫生可在4K裸眼3D醫療顯示器觀看良好的3D影像視角範圍及影像品質，快速掌握病理組

達擎與雲象科技合作展出的病理檢驗影像解決方案，能將實體玻片透過全玻片掃瞄機轉化為數位影像，雲象科技提供的aetherSlide數位病理系統涵蓋教學、研究及臨床應用範圍，搭載獨家A.R.T. 先進抗反光技術的27吋4K A.R.T.醫療顯示器，可不受環境光源影響，提供護眼人因工程設計，真實呈現病理切片真實色彩和病理特徵，協助醫師進行後續診斷和治療。

針對放射科影像診斷應用，達擎展出21.3吋A.R.T. 醫療診斷顯示器，能呈現準確醫學影像，協助醫療人員在不同時間、空間或平台都可以觀看真實一致的醫療影像畫面，做出更精準的診斷。

因應醫院流程管理、日常運作監控、應變及營運效率等需求，達擎推出醫院戰情系統解決方案，以大型拼接牆顯示器結合集團旗下友達頤康的資訊整合儀表板，透過數據整合和視覺化設計，協助醫院建置客製化且能符合各院區單位需求的戰情分析系統，即時掌握重要資訊，提升決策與營運效率。

達擎承襲友達集團雙軸轉型Go Premium與Go Vertical策略，積極佈局智慧醫療，持續以領先醫療顯示技術為核心，整合AI、邊緣運算、物聯網等新興科技，與醫療領域合作夥伴共同開發提升效率、增加精確度及促進醫病關係的全方位解決方案，為醫療場域及醫療專業人士創造更多價值。未來達擎將持續透過互補、合作和共創，跨界結盟醫療生態圈夥伴，共創智慧醫療新時代。