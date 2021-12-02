威剛獲2021台灣前20大國際品牌 續創品牌價值高峰

由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價的「2021台灣品牌價值」於今（2）日公布榜單，全球記憶體領導品牌-威剛科技（3260）再度展現品牌實力，品牌價值達86百萬美元、較去年品牌鑑價增加41%，獲選台灣第20大國際品牌，凸顯威剛品牌經營與不斷創新之卓著成效。

過去二年，全球受疫情影響，企業面臨消費者需求與市場型態改變。威剛科技董事長陳立白表示：「當總體環境充滿不確定性時，更是品牌發揮影響力的關鍵時刻，威剛憑藉品牌前瞻思維，致力為全球消費者提供創新且多元的科技服務，積極布局電競、工控、電動車馬達及AI等前瞻領域，深化品牌價值，很開心在威剛20週年之際，成功延續品牌強勁成長動能，讓品牌價值再續高峰。」

身為全球第二大DRAM與SSD品牌模組廠，威剛科技提供創新產品與服務，積極回應消費者與市場需求。威剛秉持前瞻性思維，以記憶體產業產品技術能量與品牌實力為根基，積極布局電競、工控、電動車馬達及AI等多元布局電競、環保綠能、人工智慧等產業。旗下「威速登電動三輪車」與「自主移動機器人」更摘下「台灣精品獎銀質獎」榮耀，展現深厚研發實力，開拓品牌新藍海。

威剛旗下電競品牌XPG，為提供玩家最極致的遊戲體驗，開發軟硬體與電競周邊，致力完整電競生態系。在工控方面，深耕工業級嵌入式存儲，一再推出領先業界的產品，強力助攻未來產業發展。憑藉自主研發電動車馬達與專利佈局，威剛更推出符合節能環保趨勢的電動三輪車，搶先進軍電動車物流產業，展現品牌定義未來的願景與決心。