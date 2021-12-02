台虹Q3底存貨拉升至近五季高檔 積極應對缺料

台虹（8039）今（2）日受邀召開法說會，台虹提到，至今年第3季底存貨20億元居近五季高檔，存貨準備提高是因應供應鏈潛在短缺、東南亞疫情先前相對嚴峻，影響部分關鍵原料以及運輸，公司不得不採取較積極措施。

台虹總經理江宗翰指出，目前供應鏈缺料變化仍看在可控範圍，且台虹提前建立庫存，至年底庫存水位已增高，觀察缺料有影響但在可控範圍。

外界關注庫存跌價損失，台虹則說，從原物料價格來看，目前無跌價損失風險。

台虹也說，今年上半年因疫情促使遠距商機成長，至於8月之後因成熟製程吃緊影響晶片短缺，導致部分需求延後也影響8-10月營收年減11%。

台虹原先目標今年高頻材料出貨占比超過10%，不過，台虹指出，受到晶片缺貨影響終端產品配比，打樣量產出貨的高頻材料產品出貨占比因而未能超過10%，僅能維持在約5至10%。