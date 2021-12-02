智慧移動金三角爆發 統一智慧電動車ETN掛牌4天漲4.47%

美股重挫，台股連兩天由半導體領軍逆勢抗跌，今（2）日早盤一度突破17,700點，其中IC設計、晶圓雙雄及鴻海（2317）等智慧車關鍵成分股表現強勁，帶動11月26日掛牌的統一智慧電動車ETN（020030）盤中累積漲幅逾4%；統一證券金融商品部表示，該指數聚焦30檔趨勢IC設計、PCB族群及智慧車關鍵零組件，避免過多成分股分散指數力道，等於是盤面主流的精華濃縮，且ETN僅5元出頭，相當受到投資人青睞。

該指數前20大成分股除晶圓代工三雄外，IC設計的聯發科（2454）、矽力-KY（6415）及面板驅動IC聯詠（3034）占比約23%，三檔各擁題材，儘管矽力-KY股價能否再創新高仍有雜音，但法人說，在PMIC供不應求及公司積極進軍車用領域下，未來成長仍強勁，近四個交易日漲幅約8.6%。

另外，包含五成的車用關鍵零組件，除鴻海外，也有ABF三雄以及電源、電控系統的台達電（2308）、緯創（2321），今年上演股價驚奇秀的電池模組股王AES-KY（6781）亦在列；AES-KY 11月底股價站上1,600元，前三季已賺超過兩股本，法人看好公司在2021至2023年間可望以34%的年均複合增長率增長。

統一證券分析，投資人在選擇指數商品的時候容易陷入「成分股多就是好」的迷思，但容易分散漲幅力道，主題型指數如果聚焦在有利基的趨勢關鍵成分股上，少少精兵反而能發揮更大的威力。統一智慧電動車ETN 11月26日掛牌，發行價5元，當天收4.92元，今日盤中達5.15元，終場以5.1元作收，累積漲幅3.65%。