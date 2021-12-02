快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

群聯支持苗栗幼安教養院 幫助弱勢團體

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

群聯電子（8299）持續關注弱勢團體，善盡企業社會責任，於今（2）日捐贈苗栗縣幼安教養院新台幣50萬元，幫助添購幼安行動服務專車，讓需要接受早期療育服務的孩子與身心障者，且由於親職功能薄弱及家庭位處偏遠或交通環境受限等因素無法及時獲得有效的治療的弱勢團體，可以透過幼安行動服務專車得到及時協助並連結外在資源。

群聯表示，幼安教養院自民國90年起承辦苗栗及通苑地區早期療育個案管理，服務350位早療兒童。在此之前，通霄與苑裡沒有成人身心障礙者的日間服務，資源明顯缺乏，尤其身心障礙者從特殊教育學校畢業後，只能在家中看電視，導致社會刺激減少，面臨快速退化等社會問題。

因此幼安教養院於108年起陸續承接通霄地區的日間身心障礙者社區式日間服務布建計畫，執行至今已服務11位身障個案。然而，由於通苑地區幅員廣大，在無交通工具協助的情況下，仍有許多幼安服務無法觸及的身障個案。群聯電子瞭解這樣的問題後，特別捐贈幼安行動服務專車，讓更多的弱勢團體與個人可以接受到合適的協助與醫療資源。

群聯 教養

延伸閱讀

苗栗「彩虹，大宇宙，還有18歲的我」性平系列10日登場

民眾黨插旗苗栗地方選舉提名12人 目標當選3席縣議員

身障就業「一條龍」！台南市勞工局獲全國評鑑優等

苗栗縣市合作!飄雪加光雕秀 今年耶誕夜很夢幻

相關新聞

TrendForce：受惠傳統旺季 Q3晶圓代工產值季增11.8%

根據TrendForce表示，由於疫苗普及率逐漸提升，各國陸續實施有限度的邊境開放措施，導致宅經濟相關終端產品需求放緩而...

英特爾攜手高雄榮總、緯創醫學 推數位病理平台

台灣醫療科技展登場，英特爾於今(2)日宣布與緯創醫學、高雄榮總，打造OWL數位病理平台，可從臨床病例中，不斷收集與標記有...

明基佳世達以元宇宙概念技術 打造智慧醫療內容平台

明基佳世達（2352）醫療艦隊為醫電整合最具代表性的科技業者，迎接後疫情新常態時代，持續以包含AI、大數據、物聯網與元宇...

不畏疫情！台灣總體品牌價值成長13%、創近十年新高

「2021台灣最佳國際品牌價值」於今（2）日公布榜單，面對國際政經情勢動盪與新冠疫情再起衝擊，台灣品牌仍展現逆境下突圍的...

英特爾CEO：美國應優先投資本土晶片製造廠

英特爾首席執行官蓋爾辛格（Pat Gelsinger）1日表示，美國應該加大對美國晶片製造商的投資，而不是對台灣的台積電...

人臉辨識秒抓通緝犯！「大猩猩科技」為何讓宏碁、軟銀搶入股？

新進業者紛紛搶攻「人臉辨識」商機，大型案場，以及進軍海外，則是新進者的兩大門檻。不過，為什麼「大猩猩科技」卻能跨過兩大門檻，甚至與大型外商一較高下？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。