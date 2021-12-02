群聯支持苗栗幼安教養院 幫助弱勢團體

群聯電子（8299）持續關注弱勢團體，善盡企業社會責任，於今（2）日捐贈苗栗縣幼安教養院新台幣50萬元，幫助添購幼安行動服務專車，讓需要接受早期療育服務的孩子與身心障者，且由於親職功能薄弱及家庭位處偏遠或交通環境受限等因素無法及時獲得有效的治療的弱勢團體，可以透過幼安行動服務專車得到及時協助並連結外在資源。

群聯表示，幼安教養院自民國90年起承辦苗栗及通苑地區早期療育個案管理，服務350位早療兒童。在此之前，通霄與苑裡沒有成人身心障礙者的日間服務，資源明顯缺乏，尤其身心障礙者從特殊教育學校畢業後，只能在家中看電視，導致社會刺激減少，面臨快速退化等社會問題。

因此幼安教養院於108年起陸續承接通霄地區的日間身心障礙者社區式日間服務布建計畫，執行至今已服務11位身障個案。然而，由於通苑地區幅員廣大，在無交通工具協助的情況下，仍有許多幼安服務無法觸及的身障個案。群聯電子瞭解這樣的問題後，特別捐贈幼安行動服務專車，讓更多的弱勢團體與個人可以接受到合適的協助與醫療資源。