「存在卻沒貢獻」才是真失敗！台灣三大頂尖企業家公開揭秘必勝心法

DailyView網路溫度計 / 文／施佩儀
image source：FB/張忠謀分享讚、FB/天下雜誌、FB/郭台銘

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對於追求更上層樓的人來說，「如何快速有效的成功」是值得反覆思考的內心課題之一。其實，追求成功的方法除了反求諸己，不如見賢思齊、向外觀摩更能事半功倍。

一直以來，許多頂尖企業家不吝整理自身經驗，出版書籍與更多的有志者交流分享，提攜更多前後輩抓住成功的階梯，「如何在職場有聲有色、如何創業保持節奏？」透過了解這些「成就領袖」的想法建議，能幫助我們快速而有效找到屬於自己的正確解答。

#張忠謀：在最壞發生時也要輸得起 

成功密碼點此：《器識：張忠謀打造台積電攀登世界級企業的經營之道》

學會如何贏很難，但要學會「輸」更難，然而這卻是日前剛度過90歲壽宴的台積電創辦人張忠謀，引以為傲的內功，就是這個「輸得起」哲學，讓他得以因應多變的環境，帶領台積電登峰造極。

你不能說，我是這個領導人，我認為這個路是可能的，我就往這裡走，但是如果壞的發生時，我就輸不起了，不能夠這樣。」張忠謀曾說，治理一個公司，就要了解各個不同群體對公司的寄託，要知道每種人對整個範圍可能性的反應。例如員工「輸不起」失業、管理階層「輸不起」被降級，就需要上層來管理，企業領導者要體察這些來加以平衡。

張忠謀強調，自己是強勢領導者，並非威權領導者不徵詢別人意見，「任何時間，我認為強勢領導，比弱勢領導，甚至中性領導都還要好。」他也認為，面對即使強勢領導，也要具備說服的手段，不只辯論，更要學會如何達到目的。

image source：FB/商業周刊（商周.com）

#周俊吉：企業的存在無法帶來貢獻，才是真失敗 

成功密碼點此：《信義學 ﹕ESG先行者10個有溫度的創新》

信義房屋創辦人周俊吉的求學之路，看似很不順遂，念了三年高中還在念高二，最終補校結業，大學重考了好幾年，還到養雞場、書店打工。但他回想當時，「若沒有那段看似徬徨的求學歲月，或許就不會有日後的信義房屋。」

周俊吉相信一切都是積累，包含失敗與成功、痛苦與挫折、跌倒與站起，才讓人成為最終的模樣，這樣的他體驗了人生冷暖，更加樹立了幫助他人的想望。因此，信義房屋在創業第一日，便清楚寫下「立業宗旨」：「吾等願藉專業知識、群體力量以服務社會大眾，促進房地產交易之安全、迅速與合理，並提供良好環境，使同仁獲得就業之安全與成長，而以適當利潤維持企業之生存與發展。」

周俊吉認為，創新，當然有可能會失敗、有風險，但是讓他更在意的，是「存在卻沒有貢獻」，無論任何人、任何公司，都該對社會與接觸者帶來好的影響，「企業的存在如果沒辦法帶來貢獻，那這樣才是真正的失敗」

因此，他堅信永恆價值就是能夠熱情實現家業夢想，分享每個獨特的故事，「所有的作為，都應該讓好生活能夠持續下去」，共同成就豐富人生，和諧成長、生生不息。

image source：FB/天下雜誌

#郭台銘：沒野心代表你不夠窮 

成功密碼點此：《從郭董到果凍：相信郭台銘》

台灣首富郭台銘白手起家創辦鴻海集團，曾說過兩句名言：「品質就是客戶願意用兩倍的價格來跟你買，而且還很高興」、「品質是價值與尊嚴的起點，也是公司賴以生存的命脈」，對於消費者而言，產品品質重於一切，也該是各大企業與公司應該謹記在心的初衷。

從郭台銘的中心理念來看，企業製造產品要做到加值的「品質」，將眼光放長遠來看，因此他說，鴻海沒有品牌，「品質是我們的品牌、科技是我們的品牌、人才是我們的品牌」，把虛實合一，才是鴻海真正販賣的產品。

將創業職場哲學拉回做人道理，郭台銘直視自己的個性「霸氣只是我在領導決策上的特質」，很多人形容接觸後，才發現他其實身段柔軟，人也樸實，這就是他人生的「品質」。白手起家的他當初一張張訂單親力親為，沒有所謂「高大尚」的貴氣，如今鴻海客戶都是世界級企業，正顯示了他人生的座右銘：「你沒有野心， 就說明了你不夠窮， 你本來就還沒成功， 那麼你怕什麼失敗？

image source：FB/郭台銘

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