台虹：高頻高速應用新品已量產 看好車用電子材料需求
軟性銅箔基板（FCCL）大廠台虹（8039）今日受邀法說會並釋出展望，台虹提到，今年第3季營運雖受到供應鏈斷鏈與原物料價格上漲，導致營運不如預期，但在公司策略之下仍有正面營運因素，包含高頻高速應用新品已正式量產，以及南通如東廠完工量產後，開始挹注營收，在地化服務抵銷部分運輸高漲的衝擊。
台虹也提到，因應生產成本提升，今年已價格調整，同時觀察因軟板結合SiP需求成長，在技術能力發展之下台虹有望受益，並積極開拓車用FPC材料市場發展，特別是電池所需厚銅與厚PI 軟性銅箔基板。
展望2022，台虹也提到，在傳統消費電子對應三大產品線，主要是高電力厚銅充電應用、高密度FCCL產品對應多層板應用、高頻材料對應車載、電動車與原宇宙相關穿戴AR、VR裝置需求等，其中電動車所需FPC片數超過百片，順勢帶動對應FCCL需求。
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